الإخوة أبو شعر تحضر مفاجأة لجمهورها في حفل ساقية الصاوي

تستعد فرقة، الإخوة أبو شعر، لإحياء حفل إنشاد ديني، بين أروقة قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك يوم 17 مايو المقبل.

وتحضر فرقة الاخوة ابو شعر، مفاجأة قوية لجمهورها، بتقديم أناشيد بمزيكا مختلفة، خلال الحفل.

وتشدو فرقة أبو شعر بباقة متنوعة من الأناشيد والقصائد الدينية منها: "اللهم صلِّ على المصطفى، يا جمال النبي، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاي إني ببابك ولك روحي وطل الحبيب علينا" ولجل النبي، وقمر، وبحبك وبريدك".

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فرقة الأخوة أبو شعر

وتأسست فرقة الإخوة أبو شعر عام 1983، وسميت باسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري نسبة للمسجد الذي قد تخرجوا فيه في منطقة الزاهرة في دمشق، وكان أصغرهم حينها بهاء الدين أبو شعر، وكان عمره 11 عامًا عندما حضر أول حفلة رسمية للفرقة.