تجهيزات خاصة لحفل المنشد محمود التهامي في ساقية الصاوي

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوي، لوضع تجهيزات خاصة لحل الشيخ محمود التهامي، وذلك يوم 16 نوفمبر الجاري، على مسرح قاعة الحكمة.

وقال مصدر من إدارة تجهيز الحفلات بساقية الصاوي لفيتو، إن الساقية تعتبر حفل المنشد محمود التهامي من أكبر الحفلات، موضحًا أن هناك تجهيزات خاصة للحفل قبل أيام من انطلاقها.

ومن المقرر أن ينشد التهامي خلال حفله بباقة متنوعة من الأناشيد والابتهالات، منها جرى الدمع وإلى متى وبعت لها روحي.

Advertisements

يُذكر أن الشيخ محمود التهامي أسس أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، ومهرجان شباب الإنشاد الأول، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم الإنشاد الديني والابتهالات والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج والتواشيح وعلم التجويد، ويعمل التهامي حاليًّا على ظهور المواهب الإنشادية في مصر والوطن العربي ودعمها حتى يعيد للإنشاد الديني ثقافته.

على الجانب الآخر كانت أصدرت ساقية الصاوي بالزمالك، بيانًا عاجلًا حول الفعاليات والحفلات التي تنظمها الساقية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك تزامنا مع الأحداث الجارية في فلسطين.

ساقية الصاوي

وجاء في بيان ساقية الصاوي: "بدون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبد المنعم الصاوي وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين، أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين وذلك لنهاية هذا الشهر ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث في وطننا العزيز فلسطين".

وتابع البيان: "ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم في كل أنحاء العالم".