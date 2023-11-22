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ثقافة وفنون

الإخوة أبو شعر تحيي حفلا إنشاديا في ساقية الصاوي

فرقة الأخوة ابو شعر،
فرقة الأخوة ابو شعر، فيتو

تحيي فرقة الإخوة أبو شعر حفلًا إنشاديًا مميزًا على خشبة قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك، وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق ١ ديسمبر المقبل. 

حفل فرقة الأخوة أبو شعر

وتشدو فرقة أبو شعر بباقة متنوعة من الأناشيد والقصائد الدينية منها: "اللهم صلِّ على المصطفى، يا جمال النبي، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاي إني ببابك ولك روحي وطل الحبيب علينا" ولجل النبي، وقمر، وبحبك وبريدك".

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فرقة الأخوة أبو شعر

وتأسست فرقة الإخوة أبو شعر عام 1983، وسميت باسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري نسبة للمسجد الذي قد تخرجوا فيه في منطقة الزاهرة في دمشق، وكان أصغرهم حينها بهاء الدين أبو شعر، وكان عمره 11 عامًا عندما حضر أول حفلة رسمية للفرقة.

وبعد سنوات التحق بهم أنس أبو شعر وعرف بـ"ضارب الإيقاع" منذ الصغر، وكان لأصغرهم "عبد الرحمن أبو شعر" فرقة خاصة به تسمى "براعم الإيمان" وبدأ بالإنشاد وعمره 6 أعوام، وبعد أعوام قليلة انضم إلى إخوته لتجمع الفرقة الإخوة الستة، ويقيم حاليًّا الإخوة أبو شعر في مصر.

وتعرف فرقة الإخوة أبو شعر بتقديمها مزيجًا صوفيًّا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائي الجماعي لستة إخوة، والدهم المنشد السوري الكبير موفق أبو شعر الحسيني الرفاعي أحد أئمة الأنغام في العاصمة السورية دمشق.

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فلسطين وغزة تاريخ وآثار، ندوة في ساقية الصاوي للكاتب بسام الشماع

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حفل فرقة الإخوة أبو شعر فرقة الأخوة أبو شعر الاخوة ابو شعر ساقية الصاوي مسرح قاعة الحكمة

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