هنقلب الطاولة عليهم، رئيس النواب الأمريكي يهدد الجنائية الدولية حال إصدار أمر باعتقال نتنياهو

غزة الآن، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فسيكون تطورًا خطيرًا، ويجب الرد عليها.

وأضاف جونسون أنه "يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم".

مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي

وقال إن "الجمهوريين والديمقراطيين متحدون في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وهدد أعضاء في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.

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ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب مايكل ماكول، أنه "ينتظر نسخة مجلس النواب، بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة الجنايات الدولية المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها".

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب الحرب في قطاع غزة.