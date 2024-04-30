الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار مصر

السيسي وأمير قطر يبحثان مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير قطر، فيتو

تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة. 

حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.

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