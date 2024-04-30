الشرطة تجرد مسلمة من حجابها خلال مظاهرات الجامعات الأمريكية ضد الحرب في غزة (فيديو)

نشرت شبكة ABC News الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يظهر شرطة جامعة أريزونا تخلع بالقوة حجاب امرأة مسلمة، في أثناء اعتقالها بالجامعة، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأمريكية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت القناة الأمريكية عن وقالت مصادر قولها إن 4 نساء على الأقل تعرضن لنفس المضايقات.

وتداول العديد من مستخدمي موقع إكس الفيديو، مما أثار ردود فعل غاضبة، وأدانت منظمات حقوقية ما قامت به الشرطة، داعية إلى التحقيق على الفور فى هذه الواقعة.

Advertisements

يأتى هذا في الوقت الذي تصاعدت فيها التطورات بجامعة كولومبيا، حيث ذكرت شبكة CNN الأميركية إن ما لا يقل عن 200 طالب محتج في جامعة كولومبيا وضعوا حواجز عند مدخل قاعة هاميلتون، وتبقى نحو 10 من الطلاب داخل المبنى الأكاديمي، وهو مبنى ذا رمزية كبيرة لـ جامعة كولومبيا.

🚨🇺🇸 أزالت شرطة جامعة ولاية أريزونا حجاب 4 نساء مسلمات بعد الاعتقال



قام الضباط بإزالة حجاب النساء بالقوة واعتقلوهن.



أثار هذا الحادث غضبا، حيث جادل النقاد بأنه شكل من أشكال الاضطهاد الديني.



pic.twitter.com/hScjsw64iw — الاحداث العالمية 🌍 (@World_News8888) April 29, 2024

وفى وقت سابق، قال أحد الطلاب الذي خرج من شرفة بالمبنى: «لن نغادر حتى تلبي كولومبيا جميع مطالبهم، وتشمل المطالب وقف الجامعات استثماراتها مع إسرائيل، والكشف عن استثماراتها وحماية المحتجين».

هيومن رايتس ووتش تفتح النار علي رؤساء الجامعات الأمريكية

أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، مساء أمس الإثنين، أن الرد على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين كان قاسيا للغاية من جانب سلطات الجامعة، وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وقالت المنظمة في بيان إن "ردود فعل بعض رؤساء الجامعات للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين كانت صادمة. فهؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن يشجعوا التعلم والنقاش، ويشجعوا الجيل القادم على الدفاع عن معتقداته في جو من احترام الحريات الأساسية".

وأضاف البيان: "بدلا من احترام الحريات الأساسية، استجابوا بإجراءات قاسية في مؤسسات مثل جامعة كولومبيا، وجامعة تكساس، وجامعة إيموري. هناك عمليات تعليق جماعي [للفصول الدراسية]، وعمليات إخلاء وطرد للطلاب من مهاجع الجامعة، واعتقال الصحافيين الذين يغطون احتجاجات الطلاب والمدرسين".

احتجاجات الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية

وشددت المنظمة على أنه "حتى لو كنت لا توافق على ذلك، وإذا كنت تعتقد أن الوضع في قطاع غزة لا يستحق الاحتجاجات، فلا يزال لهؤلاء الأشخاص الحق في التعبير عن آرائهم وفي الاحتجاج السلمي. لدينا جميعا هذا الحق".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها "لا تنكر وجود حالات معاداة للسامية خلال المظاهرات، ولكنها تعتقد أن مثل هذه التصرفات أو التصريحات "التي أدلى بها أفراد" ينبغي التحقيق فيها على أساس فردي".

وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أنه "لا يمكن ببساطة حرمان الناس من حقهم في الاحتجاج السلمي الجماعي لأن بعض الأفراد في المظاهرة أو بالقرب منها قالوا أشياء دنيئة".