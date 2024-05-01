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رياضة

ما بين عدم الثقة وقلة الخبرة، مفاجآت بشأن صفقات الأهلي الجديدة ومصير الشناوي في النهائي الإفريقي

فريق الكرة بالنادي
فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

الأهلي، أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، أن هناك متغيرات دائمًا في صفوف الفريق الأحمر، ومارسيل كولر المدير الفني يقوم بعمل روتيشن مرتبط بعدد دقائق معين، خصوصا في ظل كثرة البطولات التي يشارك فيها الأهلي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لديه بطولات كثيرة، وجماهيره لا تقبل فقدان أي بطولة، وقدر أي مدرب هو مواجهة ضغوط المباريات، في ظل امتلاك الفريق أيضًا العديد من اللاعبين الذين يُمثلون المنتخبات الوطنية".

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كريم الدبيس

وأضاف: "كريم الدبيس من الممكن أن يكون قناعة كولر به لم تصل للدرجة الكبيرة، ومن الممكن أن يطلب المدير الفني بعض الأمور داخل الملعب ولا ينفذها بنسبة كبيرة، لذلك المدرب قد لا يثق في تواجده داخل المباريات".

وواصل: "عمر كمال عبدالواحد قد لا يكون أفضل خيار للجبهة اليسرى، لكنه قد يتم الدفع به في بعض المباريات الهامة على حساب الدبيس لأنه قليل الخبرة، وحسابات المدربين تختلف من مواجهة إلى أخرى".

 

أزمة كولر وأفشة 

وأكمل: "من الوارد أن يكون استبعاد أفشة بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في اللقاء السابق، وسبق وتكررت مع بعض اللاعبين مثل أحمد عبد القادر، ولا يوجد خلاف شخصي بين المدرب ولاعبيه، هناك قناعات فنية تختلف من مدرب لآخر، وكولر مدرب واقعي ولديه صبر شديد في المباريات".

محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، فيتو

تألق مصطفى شوبير يربك حسابات كولر

وتابع: "بعد عودة محمد الشناوي من الإصابة، هناك قاعدة ثابتة في العالم بأن هناك حارس رقم 1، لكن تألق مصطفى شوبير أربك الحسابات بعدما تألق خلال دوري أبطال إفريقيا، وقدم مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة".

وزاد: "من الوارد ظهور الشناوي في نهائي إفريقيا ولكن كل شئ على حسب ظروف الفريق، وموقف مارسيل كولر، وحال ظهور محمد الشناوي في المباريات المحلية فمن الممكن مشاركته أمام الترجي التونسي في رادس، ولابد من مشاركة الحراس بصفة مستمرة في المباريات من أجل المحافظة على الفورمة الفنية للحراس".

وأكمل: "محمود الزنفلي انضم للأهلي من أجل الانتهاء من أزمة معينة، لكن مصطفى شوبير لابد من مشاركته في المباريات أيضا حتى لو عاد الشناوي للعب أساسيًّا".

 

مباراة الأهلي والإسماعيلي مهمة للفريقين

وأشار إلى أن مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي مهمة للفريقين خصوصا لـ الدراويش الذي يسعى للفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، والفريق الأصفر بقيادة إيهاب جلال يمتلك عناصر شابة، ويحتاج للثقة والتي لن يكتسبوها سوى بانتصار أمام فريق كبير.

وتابع: "الأهلي يريد تلافي أخطاء الماضي،من أجل الفوز بالدوري مع التتويج بإفريقيا، خصوصا أنه فقد العديد من النقاط، والأهلي سيكون مهتم بحصد النقاط الثلاث، ولا يمتلك رفاهية ضياع النقاط، وبالتالي أتوقع أن تكون مباراة قوية بين الطرفين، والجماهير تريد أداءً أقوى".

 

موقف مروان وإمام عاشور

وأضاف: "من الممكن مشاركة مروان عطية وإمام عاشور في المباراة اليوم، من أجل تجهيز اللاعبان للمرحلة المقبلة، وإمام تحديدًا من المهم وجوده في المستطيل الأخضر، وهو لاعب موهوب ولديه لمسة رائعة داخل الملعب".

 

موديست راحل لا محالة

وأكد: "ميزة كولر أنه أقنع اللاعبين بعدم وجود لاعب أساسي وآخر احتياطي، كل اللاعبين يمكنهم المشاركة وتقديم أفضل مستوى، أما موديست بنسبة كبيرة لا يوجد قناعة به لكنه مستمر لنهاية الموسم وقد يتم الاعتماد عليه لبعض الوقت، لأن المدرب يريد اثبات بأنه ليس صفقة فاشلة، ومن الممكن أن يتواجد في أي مباراة حسب ظروفها، وسبق وشارك بجوار كهربا ووسام أبوعلي، والأهلي لازال لديه العديد من المباريات وقد يتم اشراك موديست لاراحة باقي زملائه في بعض اللقاءات، لكنه سيرحل نهائيا مع ختام الموسم".

 

ملف الصفقات الجديدة 

وأردف: "لدينا لاعبين من الأهلي إعارة وبيع وهناك بعض اللاعبين يوجد شروط لعودتهم من جديد، ولا يوجد أي مفاوضات حتى الآن لاسترداد أي لاعب مطلقا، والموسم لازال مستمر حتى الآن، وكل فريق يكون لديه خارطة خاصة للتعاقدات، والأهلي سوف ينتظر لنهاية الموسم لحسم كل الملفات".

واستطرد: "محمد أشرف ظهير أيسر رائع ومن الممكن أن يشارك مع الأهلي بشكل أساسي لكن لسوء حظه تعرض لإصابة قوية في لقاء الزمالك لكنه الآن يخوض مرحلة أخيرة في التأهيل، بينما رأفت خليل يجيد الأدوار الهجومية كجناح أو رأس حربة، وعلي معلول لديه قدرات هجومية رائعة وهو أفضل ظهير أيسر في مصر وإفريقيا".

وأشاد وليد صلاح بقدرات مصطفى العش ومحمد إسماعيل ثنائي دفاع زد، وهم من العناصر المميزة، والأهلي لم يطلب ضم اللاعبان مطلقا، ولا يوجد أي عروض رسمية لهما حتى الآن، والعش تحديدًا من الوارد انضمامه لمنتخب مصر، والمدافع "الأشول" مطلوب وبقوة وهو صغير السن وقادر على بناء الهجمات، وله مستقبل باهر.

 

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