الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اللجنة العليا لشركة مياه الشرب بالأقصر توصي بالاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

انعقدت أعمال اللجنة العليا للتدريب  برئاسة اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـالأقصر، بحضور ممثلو الشركة القابضة ياسر حسنى مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة، والعميد خالد المهدى مدير عام مدارس المياه بالشركة القابضة، وعرض مدير عام التدريب  جدول الأعمال.

أوصى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بضرورة تجهيز مركز تدريب إقليمي للشركة يضم 2 قاعة تدريب نظرى وقاعة نظم معلومات، وذلك فى إطار  الاتمام  بالعملية التدريبية ورفع كفاءة العاملين.

Advertisements

فتح فصول التعليم الفني المزدوج للمياه

 كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر إمكانية عمل بروتوكول تعاون مع مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر بفتح فصول التعليم الفنى المزدوج للمياه لخدمة أبناء محافظه الأقصر.


جولة رئيس مجلس الإدارة لمحطة مياه الزهراء ونجع الوحدة

وفي إطار خدمة المواطنين أجرى اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمحطة مياه الزهراء، وإلتقى رئيس الشركة  بالعاملين ومسؤولى التشغيل بالمحطة.

كما تابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر زيارته لمحطة مياه نجع الوحدة وأكد على انتظام سير العمل وتابعة الورديات وأعمال التشغيل والصيانة بالمحطة.

خدمة العملاء بمحافظة الأقصر

كما تابع رئيس مياه الأقصر سير العمل بمركز خدمة العملاء بالأقصر حيث التقى بعدد من المواطنين، وأوصى بالتيسير وتقديم الخدمات للجمهور دون عناء، وتسهيل إجراءات تقديم الاشتراكات للعدادات الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر فيتو مياه الاقصر توصيات اللجنة العليا للتدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

جامعة الأقصر تنظم ملتقى توظيف لخريجي إقليم جنوب الصعيد

جامعة طيبة التكنولوجية تنظم تدريبا مكثفا على خطة إخلاء الطوارئ

جهاز طيبة الجديدة يحتفل بمرور 29 عاما على وضع حجر الأساس للمدينة

رياضة الأقصر تتسلم صالة أنشطة بنادي الإرادة والتحدي في طيبة (صور)

إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر

مدير رياضة الأقصر: استلام الملعب الخماسي بمركز شباب أبو سعيد

مدير طب بيطري الأقصر يكشف استعدادات استقبال عيد الأضحى (صور)

محاضرات وأمسيات شعرية وعروض مسرحية بثقافة الأقصر
ads

الأكثر قراءة

غدًا، صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

دينا الشربيني توجه رسالة لـ محمد صلاح بعد اتصاله بها

نفسي أخلف منه 6 عيال، دينا الشربيني تكشف قصة حبيبها حسين وسر تعلقها به

الكيلو بـ 224 جنيهًا، ننشر أسعار السمن والزيت في الأسواق

بعد جدل تسببه في الإصابة بالجلطات، الصحة توجه رسالة للمصريين عن لقاح استرازينيكا (فيديو)

انخفاض جديد في أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي وجنة

استبعاد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا، تعادل بايرن ميونخ وريال مدريد 2/2 في ذهاب نصف النهائي

منوعات

المزيد

روبوتات على شكل أسماك للسيطرة على التلوث البيئي

زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات الثلاثاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بقدوم أيام مليئة بالأفراح والأنباء السارة

الأزهر: الهواتف الذكية أساء الناس استعمالها في فضح أسرار البيوت وساهمت في انشقاق الأسر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads