اللجنة العليا لشركة مياه الشرب بالأقصر توصي بالاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين
انعقدت أعمال اللجنة العليا للتدريب برئاسة اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـالأقصر، بحضور ممثلو الشركة القابضة ياسر حسنى مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة، والعميد خالد المهدى مدير عام مدارس المياه بالشركة القابضة، وعرض مدير عام التدريب جدول الأعمال.
أوصى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بضرورة تجهيز مركز تدريب إقليمي للشركة يضم 2 قاعة تدريب نظرى وقاعة نظم معلومات، وذلك فى إطار الاتمام بالعملية التدريبية ورفع كفاءة العاملين.
فتح فصول التعليم الفني المزدوج للمياه
كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر إمكانية عمل بروتوكول تعاون مع مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر بفتح فصول التعليم الفنى المزدوج للمياه لخدمة أبناء محافظه الأقصر.
جولة رئيس مجلس الإدارة لمحطة مياه الزهراء ونجع الوحدة
وفي إطار خدمة المواطنين أجرى اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمحطة مياه الزهراء، وإلتقى رئيس الشركة بالعاملين ومسؤولى التشغيل بالمحطة.
كما تابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر زيارته لمحطة مياه نجع الوحدة وأكد على انتظام سير العمل وتابعة الورديات وأعمال التشغيل والصيانة بالمحطة.
خدمة العملاء بمحافظة الأقصر
كما تابع رئيس مياه الأقصر سير العمل بمركز خدمة العملاء بالأقصر حيث التقى بعدد من المواطنين، وأوصى بالتيسير وتقديم الخدمات للجمهور دون عناء، وتسهيل إجراءات تقديم الاشتراكات للعدادات الجديدة.
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