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محافظات

جامعة الأقصر تنظم ملتقى توظيف لخريجي إقليم جنوب الصعيد

جامعة الأقصر تنظم
جامعة الأقصر تنظم أول ملتقى توظيف لخريجي إقليم جنوب الصعيد

نظم مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، بقيادة الدكتور صلاح أبو الحسن وكيل كلية الألسن، الملتقى التوظيفي الأول، لإقليم جنوب الصعيد، وذلك بكلية الطب بمدينة طيبة.

شهد الملتقى إقبال الآلاف من الخريجين والطلاب من محافظات أسوان وقنا والأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة.

تذليل صعوبات التوظيف

وقال الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، إن تنظيم ملتقى التوظيف يأتي إيمانًا من الجامعة بالدور الفعال لشباب الخريجين في تحقيق التنمية،  وتحقيقًا  لتوجهات سياسات الدولة بضرورة الاهتمام بشباب الخريجين ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف؛  لإتاحة فرص المشاركة في بناء وطنهم وخدمة المجتمع. 

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فيما أكد الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أن الملتقى شهد مشاركة الآلاف من طلاب وخريجين من محافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أنه كان المستهدف ألف خريج وخريجة، بينما بلغ عدد المتقدمين بنهاية الملتقى نحو 2462 طالبا وخريجا، بمشاركة 28 شركة في تخصصات متعددة.

وشهد المؤتمر حضور قيادات الهيئات القضائية: المستشار عادل شوقي محمود رئيس هيئة قضايا الدولة بالأقصر والمستشار فتحى على ابراهيم النجمى رئيس القسم القضائى لهيئة قضايا الدولة بالأقصر، والمستشار محمد السيد احمد عبدالعظيم قسم المحاكم التأديبية بهيئة قضايا الدولة بالأقصر، والمستشار هاني الصديق أحمد سليم، مستشار بهيئة قضايا الدولة بالأقصر، والمستشار أحمد محمود عبد الباسط الحايق رئيس محكمة النقض والمستشار خالد ربيع رئيس قطاع الصعيد شركة غازتك والدكتور العادلي حسين العادلي والمستشار عمرو عبدالهادي مستشار الشركة المصرية للاتصالات  والمهندس محمد مصطفي عباس ممثلا عن نقابة المهندسين والسيد اللواء سيد جامع ومديري الشركات المشاركة.

مؤسسة حياة كريمة 

يشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة شاركت بالملتقى؛  لضمان تقديم عدد من فرص التطوع لكل الشباب في مختلف المحافظات، كما شارك متطوعي المؤسسة في التقدم للفرص المتاحة في الملتقى من تدريب وتوظيف.

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