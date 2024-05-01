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دواجن وخضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة والمتنقلة بالوادي الجديد

منافذ بيع السلع المخفضة،
منافذ بيع السلع المخفضة، فيتو

تواصل محافظة الوادي الجديد، طرح كميات كبيرة من الدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بمنفذ ديوان عام المحافظة؛ والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة المنتشرة في ربوع المحافظة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وجاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية، لضبط الأسعار، وهو ما ساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة وكسر ظاهرة احتكار التجار لأسواق الخضروات والفاكهة وأدى لتخفيض الأسعار بصورة كبيرة.

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وتحرص محافظة الوادي الجديد، على استمرار توفر المنتجات الأساسية من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة طوال العام بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن في السوق المحلى وكسر ظاهرة احتكار السلع حيث تسعى المحافظة لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن.

وعلى صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة فى منفذ الوحدة المختلفة.

وقال جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، إن توفير السلع يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه ساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة.

وأوضح المتولي، أنه سيجري طرح كميات من السلع بمركز ومدينة الخارجة، بصفة مستمرة، كحماية للمواطنين من جشع التجار، واحتكار الأسواق مع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة خلال الأيام المقبلة.

 فيما تستمر الوحدة المحلية لمركز الداخلة فى توفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تستمر الوحدة المحلية لمركز الداخلة بقيادة اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام رئيس المركز فى توفير الخضروات والفاكهة والفراخ والاسماك بمنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ومنافذ القرى بأسعار مخفضة وسط إقبال كبير من المواطنين.

وأكد رئيس مركز الداخلة، أن هذه المبادرة التى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، تعكس التفاني في تحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بشكل فعّال لهم.

وكانت الوحدات المحلية بمراكز الوادي الجديد، دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضراوات بأسعار مخفضة.

وأعلنت عن قائمة أسعار بها على صفحتها الرسمية ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم، كما جرى تجهيز سيارات تابعة للوحدة المحلية للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة.

 

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الخضروات والفاكهة الوادى الجديد سلع بأسعار مخفضة كاهل المواطنين منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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