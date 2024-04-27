شقيقة طفل شبرا: قاتل أخي استدرجه وأغراه بالأموال

طفل شبرا الخيمة، قالت شيماء محمد، شقيقة طفل شبرا الخيمة: "إحنا مكناش نعرف إن المتهم بيستدرج أخويا علشان يعمل فيه كدة، وفي الأول قال له تعالى يا أحمد فيه شغل حلو وأغراه بالفلوس لإيقاعه.



استدراج طفل شبرا الخيمة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "المتهم قعد شهرين علشان يستدرج أخويا لحد لما قتله، وفيه عيال تانيين استدرجهم بردو".





أسرة طفل شبرا الخيمة

وتابعت شقيقة طفل شبرا: "حسبي الله ونعم الوكيل في قاتل أخويا، إحنا ناس فقرا وعلى قد حالنا ولو لقمة بملح بناكلها ومكناش عايزين حاجة من حد".

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طفل شبرا، لا تزال أصداء جريمة طفل شبرا تخيم على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت جريمة قتل طفل شبرا تريند مصر والعالم العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، واصفين الجريمة بأنها "الجريمة التي أثارت الفزع في مصر"، والتي أفزعت العالم الذي تناقل تفاصيل الجريمة عبر وسائل الإعلام.

نتائج النيابة العامة في قضية طفل شبرا

وأعلنت النيابة العامة، النتائج الأولية في التحقيقات في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أول شبرا الخيمة حيث تبين من التحقيقات التي توصلت اليها النيابة العامة أن المتهم كان يتواصل مع آخر مصري بدولة الكويت وهو المحرض الأساسي على ارتكابه الجريمة، حرضه على ارتكاب جرمه، بزعم أنه سوف يدفع له 5 ملايين جنيه.



تواصل المصري المقيم بالكويت مع المتهم عبر "فيديو كول"، وطلب منه قتل طفل وتصوير الجريمة، والأغرب في الموضوع أن المصري الكويتي أقر في اعترافاته عقب القبض عليه أنه أرتكب وقائع أخرى مشابهة ولم تكن الواقعة الأولى.

وكشفت النيابة العامة،غموض واقعة العثور على جثة طفل شبرا الخيمة ضحية تجارة الأعضاء، مؤكدة أن الطفل "أحمد. س" يبلغ من العمر 15 عامًا المقيم بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، كان ضحية لعصابة تعمل في تجارة الأعضاء عبر "فيديو كول" بينهما وبيع فيديو الجريمة بمبالغ فلكية عبر مواقع الإنترنت غير المشروعة "الدارك ويب" أو الإنترنت المظلم.

ما هو الانترنت المظلم وعلاقته بجريمة طفل شبرا الخيمة؟

الدارك ويب هو مجهول لدى الكثيرين ولمعرفة نبذة عن الدارك ويب للقارىء ليلم بكل أحداث الواقعة وكيفية حدوثها..فالمتهمون المحترفون يستغلون جهل الأشخاص واستخدامهم في ارتكاب الجرائم البشعة.. فالدارك ويب هو “الإنترنت المظلم” وهو يحتوي على مجموعة متنوعة، بعضها غير قانوني مثل المواد الممنوعة، كالمخدرات والأسلحة والمنتجات المقلدة، والبيانات المسروقة، مثل بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية، والمحتوي الإباحي، بما في ذلك استغلال الأطفال، الأنشطة الإجرامية، مثل الاتجار بالبشر واختراق أنظمة الكمبيوتر.