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قائمة جوائز مسابقة الطلبة بالإسكندرية للفيلم القصير

جوائز مسابقة الطلبة
جوائز مسابقة الطلبة بالإسكندرية

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن جوائز الأفلام الفائزة.

ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "تمنتاشر خمسة وعشرين" للمخرجة بسنت الجرواني والجائزة مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم وقام بتسليم الجائزة الدكتور يوسف العميري رئيس "خلجيون في حب مصر".

أما جائزة هيباتيا الفضية فحصل عليها  فيلم "لن تشرق الشمس" للمخرج أدهم خالد.

 

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فيما حصل فيلم التحريك  "مخاميخو" للمخرجة حبيبة خالد  علي تنويه خاص كذلك فيلم "هذا اليوم" للمخرج محمود صديق.

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يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، ونقابة المهن السينمائية.

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