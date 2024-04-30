الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

فيروس شديد العدوى يهدد سفينتين أمريكيتين ومراكز السيطرة على الأمراض تحقق

نورو فيروس، فيتو
نورو فيروس، فيتو

تحقق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في حالتين منفصلتين لانتشار "فيروس نورو" على متن سفينتين سياحيتين أمريكيتين، بعد ورود تقارير عن ركاب يعانون من أعراض الفيروس بشدة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أبلغ ما يقرب من 67 من أصل 1993 راكبا على متن السفينة الأولي عن إصابتهم بالمرض، أثناء رحلتها من تامبا إلى لوس أنجلوس بين 8 و22 أبريل، كما أبلغ اثنان آخران من أفراد الطاقم عن المرض.

وكانت الأعراض السائدة التي أبلغ عنها المصابون بالفيروس هي الإسهال والقيء، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

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كما أبلغ ما يقرب من 94 من أصل 2532 راكبا على متن السفينة الأخرى عن أعراض مماثلة أثناء رحلتها من لوس أنجلوس إلى جنوب المحيط الهادئ، التي بدأت في 5 أبريل ومن المقرر أن تنتهي في 7 مايو.

كما أبلغ 20 فردا إضافيا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 1066، عن ظهور أعراض عليهم أيضا.

 

معلومات عن فيروس "نورو"

فيروس مُعد بشدة، عادة ما ينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوثين أو الأسطح الملوثة.

يمكن أن تسبب عدوى فيروس نورو القيء والإسهال الشديدين اللذين يبدآن فجأة.

يمكن أيضا أن ينتشر الفيروس عن طريق المخالطة اللصيقة لأحد الأشخاص المصابين.

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