تزامنا مع شم النسيم، إعدام 33 كيلو جرام من الرنجة الفاسدة بالقليوبية

شم النسيم، شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة للمرور على ٢١ منشأة لعرض وبيع الأسماك المملحة، تم خلالها إعدام ٣٣ كيلو جرام من الرنجة والفسيخ الفاسدة.

تأتي الحملة بناء على توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بضرورة تكثيف المرور على المنشآت الغذائية خاصةً مع اقتراب أعياد الربيع.

وتم خلال حملة من المديرية سحب ٢٩ عينة من الرنجة والفسيخ والملوحة وتم ارسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

كما تم تحرير عدد ٢٣محضرا للمنشآت لمخالفة الشروط الصحية وعدم حمل شهادة صحية لمتداولي الأغذية كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بتلك المنشآت.

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حملات على الأغذية بشم النسيم

كما تم اعدام ٣٣ كيلو جرام من الرنجة والفسيخ لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية كما تم التوصية وأخطار الجهات المختصة بوجود ٦منشات تدار بدون ترخيص، جاء ذلك تحت اشراف الدكتورة

فاطمه عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

قام بالمرور الدكتورة محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية، وسامي رجب مراقب أول الأغذية بالقليوبية، بالتعاون مع فريق الأغذية بالإدارات الصحية.