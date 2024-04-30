الثلاثاء 30 أبريل 2024
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صحة ومرأة

قبل شراء الفسيخ والرنجة، 8 شروط صحية يجب توفرها في محلات بيع الأسماك

الفسيخ والرنجة، فيتو
الفسيخ والرنجة، فيتو

كشفت وزارة الصحة عن أهم الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الفسيخ والرنجة ويجب على المواطنين معرفتها قبل شراء الفسيخ والرنجة تزامنا مع موسم شم النسيم.

إجراءات وقائية في محلات بيع الأسماك المملحة

 

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي انه يجب على محلات بيع الأسماك المملحة أن تطبق الإجراءات الوقائية ومنها:

1-نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة 

2-وجود ترخيص للمنشأة 

3-عدم انبعاث الروائح الكريهة

4-خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة

5-وجود سلات للقمامة

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6-توافر حوض لغسيل الأيدي به صابون مطهرات

7-براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح

8-خلو المنشأة من أي مصادر للتلوث

 

ومع تناول الفسيخ والرنجة يمكن أن يسبب حالات تسمم غذائي خاصة إذا كانت الأسماك فاسدة دون أن يعرف من يشتريها ويتناولها.

 

نصائح وتعليمات يجب الالتزام بها لتجنب حالات التسمم

وقدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح وتعليمات يجب الالتزام بها لتجنب حالات التسمم وكشفت وزارة الصحة عن عدد من المشروبات يفضل تناولها بعد أكل الفسيخ والرنجة حيث تطهر المعدة من السموم وتشمل المشروبات الساخنة الشاي الأخضر، الكركديه، الينسون لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

تضمنت نصائح وزارة الصحة:

تناول كمية كبيرة من الخضراوات الورقية مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

تجنب المشروبات الغازية.

تناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني.

وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.

تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.

وخصصت وزارة الصحة أرقام التواصل في حالة حدوث طوارئ لحالات التسمم:  ١٣٧ - ١٦٤٧٤.

ووجهت  وزارة الصحة نصائح مهمة بشأن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها في حالة التسمم الغذائي وتشمل:

 

١- تناول كميات من الماء والسوائل لتعويض الجـفاف.

٢- الاتصال بالإسعـاف للنقل السريع لأقرب مستشفى.

٣- عدم محاولة دفع المصاب للقيء ولكن يجب الاستعداد لإمالته جانبًا إذا تقيأ مع الحذر.

٤- البدء في الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر.

٥- وضع المصاب في الوضع نصف جالس مع أخذ عينة من قيء وإسهال المصاب إن أمكن

٦- فتح وتأمين الممر الهوائي  في حالة فقد المصاب وعيه.

 

أعياد شم النسيم

وتضع وزارة الصحة والسكان، خطة سنوية للتأمين الطبي  لضمان سلامة وأمان الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة في عيد شم النسيم.

 

وأكدت وزارة الصحة توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة بدء تنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية تزامنا مع قرب عيد شم النسيم.

 

 

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