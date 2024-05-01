الأربعاء 01 مايو 2024
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ثقافة وفنون

فرقة أوبرا الإسكندرية تغني أعمال بليغ ووردة على المسرح الكبير

بليغ حمدي، فيتو
بليغ حمدي، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في تمام الثامنة والنصف من مساء غد الخميس الموافق 2 مايو على المسرح الكبير.

وذلك بمشاركة المطربة مروة ناجي، ونجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير الرفاعي، ولاء طلبة. 

حفل فرقة أوبرا الإسكندرية 

و يتضمن البرنامج فاصلين الأول نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها ميدلى بليغ، عدويه، كان يا مكان، تخونوه، زى الهوى، موعود، التوبة وفي الفاصل الثاني تتغني المطربة مروة ناجى بباقة من أشهر أعمال المطربة الكبيرة وردة. 

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فرقة أوبرا الإسكندرية 

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق.

وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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