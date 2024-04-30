الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

الموقف التجنيدي للمصريين
الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج،فيتو

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على فتح باب التسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج غدًا.

وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن شروط التسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، بالتزامن مع إعادة فتح باب التسجيل في المبادرة لمدة شهرين تبدأ اعتبارًا من غدا 1 مايو 2024.

طلبات المصريين بالخارج 

وتلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.

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مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

وأكدت وزارة الهجرة أنه حرصًا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء (العمل- الدراسة- العلاج-...)، فقد تقرر الآتي:

١- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارًا من غدا 1 مايو 2024 لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.

٢- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (١٨ عامًا) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (٣٠ عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عامًا) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.

٣- يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا (سفارة/ قنصلية) بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.

٤- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم يتم تسوية موقفهم التجنيدي.

٥- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة هنا.

٦- تهيب الوزارة بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

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