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أخبار مصر

بناء اقتصاد أكثر مرونة أبرزها، نص مذكرة التفاهم بين مصر وبيلاروسيا

رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا،فيتو
رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا،فيتو

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية عن نص مذكر التفاهم ومجالات التعاون بين مصر وبلاروسيا بعد توقيها اليوم.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبلاروسيا في سوق الأوراق المالية

حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد رومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
 

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أهداف مذكرة التفاهم بين مصر وبيلاروسيا في سوق الأوراق المالية

تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بجمهورية بيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.

نص مذكرة التفاهم بين مصر وبيلاروسيا ومجالات التعاون  

نصت مذكرة التفاهم على مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل: تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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