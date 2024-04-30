الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار مصر

من خلال تطبيق على الهاتف، إجراءات جديدة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

التصالح على مخالفات
التصالح على مخالفات البناء،فيتو

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء  عن الإجراءات الجديدة لتطبيق قانون التصالح في مخلفات البناء من خلال تطبيق بالهاتف المحمول. 

وذلك بعد أن شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف لـ4700 من العاملين بالمحليات لمدة 3 أسابيع بمركز سقارة للتدريب بحضور ممثلين لعدد من الوزارات، استعدادا لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

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تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وكشف اللواء هشام آمنة على وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

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