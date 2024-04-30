حسين لبيب: عواد وزيزو مستمران مع الزمالك.. نحاول إصلاح النادي والارتقاء به.. وهذا رأيي في جوزيه جوميز 

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، في تصريحات إذاعية أن زيزو وعواد زملكاوية أكثر من أي شخص آخر، وهما مستمران مع الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات لهما وللنادي.

وأعرب حسين لبيب عن سعادته بتغير شخصية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقال: هو قائد لهذا النادي ومن أفضل اللاعبين في الكرة المصرية حاليا.

وتابع في تصريحاته، أن أحمد فتوح لاعب مميز للغاية ولكن البيئة الصحيحة لم تكن متوفرة له لنجاحه ودائما نريد كل اللاعبين أن يكونوا مثل فتوح داخل هذا النادي العريق، مشيرا إلى أن أحمد فتوح هو كابتن من كباتن نادي الزمالك، وهو مؤثر داخل وخارج الملعب مع الفريق.

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وأضاف: هدف المجلس الحالي هو إصلاح ما افسده الآخرون، وألعاب الصالات بها العديد من الكوارث في السنوات الماضية

وتابع، أن نتائج ألعاب الصالات حاليا ليست على قدر طموحات مجلس الإدارة الحالي وأيضا على قدر طموحات الجماهير قائلا:" أقدم وعودا لجماهير نادي الزمالك بأن ألعاب الصالات ستكون بشكل مختلف في الموسم المقبل، وأن ما يحدث حاليا هو نتاج لما حدث في السنوات الأخيرة.

وأشار لبيب إلى أن “هناك بعض الأخطاء من مجلس الإدارة الحالي.. بالطبع لن نقول غير ذلك، ونعمل على تفادي تلك الأخطاء في الفترة المقبلة”، مؤكدا أن جوميز غير شكل الفريق 180 درجة وقال:"أشاهد تدريبات الزمالك مع جوميز، وأشعر بأن هناك أمر مختلف داخل الملعب مش شغل معتاد".

وقال: "هدفي الزمالك الثاني والثالث في شباك دريمز الغاني شوفتهم بعيني في التدريبات قبلها بيوم وهذا يدل على قوة المدير الفني للفريق.. أنا زملكاوي درجة تالتة ولا أفكر أثناء الفرحة في كيفية ظهور فرحته للجماهير والإعلام".

وأضاف:" مجلس الزمالك السابق الذي دمر النادي يخرج حاليا، وكمان مش عاجبهم، ونحن نحاول إصلاح ما أفسده الآخرون.. مجلس الزمالك الحالي لا ينام من أجل إصلاح كل الأزمات التي تتعلق بالنادي حاليا، وهدفنا هو الارتقاء بالنادي، وعندما تحدثت بأن هناك قضايا أخرى مكنتش بلم فلوس من حد".

واضاف، "مفيش نادي في العالم عليه الديون اللي استلمنا النادي بيها، ولكن نحن نسير في الطريق الذي يصلح مستقبل هذا النادي العظيم.".