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رياضة

أبرزها الأهلي والإسماعيلي، حكام مباراتي غد الأربعاء في الدوري المصري

الأهلي يواجه الإسماعيلي
الأهلي يواجه الإسماعيلي في الدوري المصري، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي

حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي، فيتو

مباراة إنبي ضد بيراميدز 

حكام مباراة إنبي وبيراميدز، فيتو

 

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قائمة المارد الأحمر لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت على رأسها استبعاد محمد مجدي أفشة وأيضا طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد وكريم فؤاد.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم  - على معلول.

في خط الوسط: مروان عطية -  -  أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم -  بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

في خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست- وسام أبوعلى.

وغاب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن تدريبات عن مران المارد الأحمر الجماعي بسبب آلام عضلة السمانة.

فيما واصل ﻿حمزة علاء تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏ 

 

لقطات من تدريبات الأهلي أمس استعدادًا للإسماعيلي 

وبدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏ 

كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للاطمئنان على حالته، بعدما أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزية اللاعب طبيًّا للمشاركة مع الفريق في التدريبات عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏ 

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏ 

 

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء القادم.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات الأحد الماضي فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي القادمة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته السبت الماضي على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

تأجيل 3 مباريات للأهلي 

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي. 

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.

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