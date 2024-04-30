كلاسيكو الكرة، الأهلي ضد الاسماعيلي، تفوق تاريخي للأحمر، تغييرات بالجملة في خطة كولر أمام الدراويش، وصالح سليم الهداف التاريخي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة غدا الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء غدا الأربعاء.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو أن هناك احتمالية لتواجد إمام عاشور أساسيا بجوار مروان عطية بالإضافة إلى احمد نبيل كوكا كما يتواجد عمرو السولية ضمن اختيارات الجهاز الفني.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي..

مصطفي شوبير في حراسة المرمى أمامه علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد وفي خط الوسط إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وفي الأمام رضا سليم وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويفحص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الذي تعرض للإصابة بإجهاد خفيف في عضلة السمانة بعد مشاركته في مران الأمس وأجرى أشعة من أجل تحديد حجم الإصابة.

صالح سليم الهداف التاريخي للأهلي أمام الإسماعيلي

يعد صالح سليم نجم ورئيس النادي الأهلي السابق هو الهداف التاريخي لفريق الأهلي في مبارياته أمام الإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة غدا الأربعاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل صالح سليم عشرة أهداف خلال مباريات فريق الاهلي امام الاسماعيلي منها سبعة أهداف في مباراة واحدة وهو رقم قياسي لم يتحطم خلال تاريخ هدافي بطولة الدوري الممتاز.

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ويليه أحمد مكاوي برصيد تسعة أهداف، وتوتو برصيد سبعة أهداف، ومحمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات برصيد ستة أهداف لكل منهم، ثم محمد رمضان برصيد خمسة أهداف.

أما هدافو الإسماعيلي في لقاءاته مع الأهلي فكل من عوض عبد الرحمن وعماد سليمان وبشير عبد الصمد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

يذكر أن كلا من محمد بركات وعبد الله السعيد وعمرو السولية لعبوا لكلا الفريقين، وأحرزوا أهدافًا في مرمى الإسماعيلي والأهلي.

وكانت أكبر نتيجة بين الناديين هي فوز الأهلي على الإسماعيلي 8/0 في موسم 1957/1958 في مباراة سجل خلالها صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وفاز الأهلي أيضا بنتيجة 6/0 في موسم 96/97 وكرر الأهلي الفوز بنفس النتيجة في موسم 2004/2005 ومرة واحدة بنتيجة 5-2.

الرباعيات

وحقق فريق الأهلي الفوز برباعية على الإسماعيلي 5 مرات، منها ثلاث مرات بنتيجة 4- صفر، ومرتان بنتيجة4-3، أما الإسماعيلي ففاز بالرباعية ثلاثة مرات بنتيجة 4-3، 4-2، 4-1 وتعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 4-4.

وتُعد هذه هي المواجهة الأولى التي يلتقي بها إيهاب جلال مع الأهلي كمدير فني؛ إذ سبق للمدرب الحالي للإسماعيلي مواجهة الأهلي في 16 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

ونستعرض خلال السطور التالية نتائج هذة النتائج بمسابقة الدوري المصري:

الدوري المصري

المقاصة 0 - 1 الأهلي

الدوري المصري

الأهلي 2 - 0 المقاصة

الدوري المصري

المقاصة 1 - 0 الأهلي



الدوري المصري

المقاصة 1 - 2 الأهلي

الدوري المصري

الأهلي 1 - 0 المقاصة



الدوري المصري

المقاصة 2 - 2 الأهلي



الدوري المصري

إنبي 1 - 4 الأهلي

الدوري المصري

الأهلي 3 - 0 الزمالك

الدوري المصري

المصري 0 - 2 الأهلي

الدوري المصري

المصري 0 - 3 الأهلي

الدوري المصري

المقاصة 0 - 0 الأهلي

الدوري المصري

المقاصة 1 - 3 الأهلي

الدوري المصري

الإسماعيلي 1 - 1 الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز 0 - 3 الأهلي

الدوري المصري

الأهلي 2 - 1 فاركو

الدوري المصري

الإسماعيلي 1 - 3 الأهلي

ونقدم لكم خلال السطور القادمة تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي.

تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي

وينطلق غدًا الإربعاء اللقاء رقم 125 في تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي.

وشهدت المباريات تفوق تاريخي لصالح الأهلي علي مستوي النتائج، حيث فاز الفريق الأحمر في 66 مباراة فيما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة فقط وسيطر التعادل بين الفريقين في 36 مباراة.

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ونجح لاعبي النادي الأهلي في أحراز 184 هدفًا بينما في المقابل سجل لاعبي الإسماعيلي 96 هدفًا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء امس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

لقطات من تدريبات الأهلي اليوم استعدادًا للإسماعيلي

وبدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏

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كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للإطمئنان على حالته، بعدما أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزية اللاعب طبيًّا للمشاركة مع الفريق في التدريبات عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الأحد فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي القادمة.

تأجيل 3 مباريات للأهلي

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.