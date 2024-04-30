يعالج حب الشباب ويقوي الشعر، فوائد هامة للثوم، تعرفي عليها

فوائد الثوم للبشرة، يعد الثوم من المواد الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة على حدٍ سواء، حيث يعرف بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات، مما يجعله علاجًا فعالًا للعديد من مشاكل البشرة والشعر، على أن يتم استخدامه بانتظام، وبخطوات صحيحة.

فوائد الثوم للبشرة

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الثوم للبشرة والشعر عديدة ومذهلة، وإليكِ بعض فوائد الثوم للبشرة:

علاج حب الشباب

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يساعد الثوم في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، ممّا يُقلّل من ظهور الحبوب والالتهابات.

يُخفّف من احمرار وتورم البشرة.

يعزز الدورة الدموية في الوجه، ممّا يُساعد على تسريع عملية الشفاء.

مكافحة الشيخوخة

يحارب الثوم الجذور الحرّة التي تُسبّب تلف خلايا البشرة وتؤدّي إلى ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يحفز إنتاج الكولاجين، ممّا يُحافظ على مرونة البشرة ونضارتها.

يقلل من ظهور البقع الداكنة وعلامات التصبّغ.

علاج الفطريات

يساعد الثوم في علاج الأمراض الفطرية التي تصيب الجلد، مثل: القدم الرياضي، والحكة المهبليّة.

يخفف من الأعراض المزعجة لهذه الأمراض، مثل: الحكّة والاحمرار والتشقّق.

تفتيح البشرة

يساعد الثوم على تفتيح البشرة والتخلّص من البقع الداكنة.

يوحد لون البشرة ويُضفي عليها النضارة والحيوية.

علاج الثآليل

يمكن استخدام الثوم لعلاج الثآليل والتخلّص منها بشكل طبيعي.

يساعد على تقليل حجمها وتفتيتها.

طرق استخدام الثوم للبشرة

العصير: يمكنك استخلاص عصير الثوم الطازج ووضعه على المناطق المُراد علاجها، مع مراعاة تخفيفه بالماء لتجنّب تهيّج البشرة.

الخلطة: يمكنك خلط الثوم المهروس مع العسل أو زيت الزيتون أو اللبن الزبادي، ووضع الخلطة على الوجه أو المناطق المراد علاجها، ثم غسلها بعد 15-20 دقيقة.

التناول: يمكنك الاستفادة من فوائد الثوم للبشرة من خلال تناوله بانتظام كطعام أو مكمل غذائي.

ينصح بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدام الثوم على مساحة واسعة.

يجب تجنب استخدام الثوم على الجروح المفتوحة أو البشرة المتهيجة.

قد لا يُناسب استخدام الثوم لبعض الأشخاص، مثل: الحوامل، والمرضعات، والأشخاص الذين يُعانون من حساسية الثوم.

الثوم الابيض

فوائد الثوم للشعر

أضافت الدكتورة مها، أن الثوم من المكونات الطبيعية التي تستخدم منذ القدم للعناية بالشعر، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل: الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، والمركبات المضادة للالتهابات.

وتشمل فوائد الثوم للشعر ما يلي:

منع تساقط الشعر: يساعد الثوم على تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه، وذلك لاحتوائه على عنصر السيلينيوم الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويغذي بصيلات الشعر، ويقويها.

معالجة قشرة الرأس: يعد الثوم مضادًا للفطريات، مما يساعد على علاج قشرة الرأس والقضاء على الفطريات التي تُسببها.

تقوية الشعر: يُساعد الثوم على تقوية الشعر ومنع تقصّفه، وذلك لاحتوائه على عنصر الكبريت الذي يُحسّن من بنية الشعر ويُجعله أكثر مرونة.

معالجة الثعلبة: أظهرت بعض الدراسات أنّ الثوم قد يكون فعّالًا في معالجة الثعلبة، وذلك لاحتوائه على مركبات تُحفّز نمو الشعر.

زيادة كثافة الشعر: يُساعد الثوم على زيادة كثافة الشعر، وذلك لاحتوائه على عنصر الزنك الذي يُعزّز نموّ بصيلات الشعر الجديدة.

طرق استخدام الثوم للشعر

زيت الثوم: يمكن تحضير زيت الثوم منزليًا عن طريق هرس فصوص الثوم وخلطها مع زيت الزيتون، ثمّ تدليك فروة الرأس بهذا الزيت وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

عصير الثوم: يمكن خلط عصير الثوم مع العسل أو زيت جوز الهند، وتدليك فروة الرأس بهذا المزيج وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

تناول الثوم: يمكن أيضًا الاستفادة من فوائد الثوم للشعر عن طريق تناوله مع الطعام، أو تناوله على شكل مكملات غذائية.