فوائد الثوم، لصحة القلب والدماغ وحل مشاكل الشعر

فوائد الثوم، للصحة مذهلة، فهو يعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وهو من أهم الخضروات التي استخدمت لعلاج مختلف الأمراض، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الثوم قد يقدم العديد من الفوائد الصحية، لمختلف أجهزة الجسم.

فوائد الثوم الصحية

وأكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الثوم لمختلف أجهزة الجسم عديدة وهامة، مما يستلزم ضرورة الاستفادة منه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تعزيز صحة القلب

Advertisements

يساعد الثوم على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول المفيد (HDL).

يقلل من ضغط الدم.

يخفف من تراكم الصفائح الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بتجلط الدم.

تقوية جهاز المناعة

يعزز الثوم من قدرة الجسم على مكافحة العدوى البكتيرية والفطرية.

يساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

الوقاية من السرطان

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، وتُقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

أظهرت بعض الدراسات أن الثوم قد يكون فعالًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمعدة والبروستاتا.

تحسين صحة الدماغ

يساعد الثوم على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

يحسن من وظائف الدماغ الإدراكية.

يساعد الثوم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يعزز صحة العظام.

يحارب الالتهابات.

يحسن من صحة الجهاز الهضمي.

يساعد في تخفيف آلام المفاصل.

فوائد الثوم للشعر

الثوم وفوائده

أضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الثوم للشعر معروفة منذ القدم، وتشمل ما يلي:

تعزيز نمو الشعر

يحفز الثوم نمو الشعر من خلال تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُغذي بصيلات الشعر ويُعزز نموها.

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي تُساعد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطها.

يساعد الثوم على محاربة الجذور الحرة التي تُسبب تلف بصيلات الشعر وتُعيق نموها.

علاج تساقط الشعر

يعد الثوم علاجًا فعالًا لتساقط الشعر، حيثُ يُساعد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطها.

يمكن استخدام زيت الثوم أو عصير الثوم موضعيًا على فروة الرأس لمعالجة تساقط الشعر.

يمكن أيضًا تناول الثوم مع الطعام أو كمكمل غذائي لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

مكافحة قشرة الرأس

يساعد الثوم على محاربة الفطريات التي تُسبب قشرة الرأس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

يمكن استخدام زيت الثوم أو عصير الثوم موضعيًا على فروة الرأس لعلاج قشرة الرأس.

يساعد الثوم أيضًا على ترطيب فروة الرأس ومنع جفافها، مما يُقلل من أعراض قشرة الرأس.

تقوية الشعر

يساعد الثوم على تقوية الشعر ومنع تقصفه وتكسره.

يمكن استخدام زيت الثوم أو عصير الثوم موضعيًا على الشعر لجعله أكثر قوة وصحة.

يمكن أيضًا تناول الثوم مع الطعام أو كمكمل غذائي لتعزيز صحة الشعر من الداخل.

زيادة كثافة الشعر

يساعد الثوم على زيادة كثافة الشعر من خلال تحفيز نمو شعر جديد.

يمكن استخدام زيت الثوم أو عصير الثوم موضعيًا على فروة الرأس لزيادة كثافة الشعر.

يمكن أيضًا تناول الثوم مع الطعام أو كمكمل غذائي لتعزيز صحة الشعر من الداخل.

طرق استخدام الثوم للشعر

زيت الثوم: يمكن شراء زيت الثوم الجاهز أو تحضيره في المنزل عن طريق سحق فصوص الثوم وخلطها مع زيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

تدلك فروة الرأس بزيت الثوم، ويترك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسله.

عصير الثوم: تهرس فصوص الثوم ويُستخرج العصير منها. يُخلط عصير الثوم مع زيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ويُدلك فروة الرأس به ويُترك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسله.

خلطة الثوم والعسل: تخلط ملعقتان كبيرتان من عصير الثوم مع ملعقة كبيرة من العسل. يُدلك فروة الرأس بالخلطة ويُترك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسله.