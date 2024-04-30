برشلونة يضع شرطا جزائيا خياليا في عقد موهبته الشابة

وضع مسئولو برشلونة الإسباني، شرطا جزائيا خياليا في عقد باو كوبارسي مدافع الفريق الشاب، من أجل ضمان بقائه لأطول فترة.

ويتبقى في عقد كوبارسي مع نادي برشلونة موسمين، حيث ينتهي عقد المدافع الإسباني مع البارسا بشكل رسمي في، 30 يونيو عام 2026، حيث يسعى مسئولو برشلونة لضمان بقاء اللاعب بعدما ظهر بشكل مميز في ظهوره الأول في الدوري الإسباني الممتاز,

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص بشئون الانتقالات، أن البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، تفاوض بالفعل على شروط العقد الجديد لكوبارسي مع ممثليه منذ أسبوعين، وأن برشلونة يعتمد على كوبارسي كجزء أساسي في مشروع النادي، لذلك يتم حاليا الانتهاء من التفاصيل النهائية بشأن توقيعه على عقدا جديدا.

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وكشف فابريزيو رومانو أن إدارة نادي برشلونة تنوي وضع شرط جزائي ضخم جدا في عقد كوبارسي الجديد مع النادي، وسيصل إلى مليار يورو.

برشلونة يعرض اثنين من لاعبيه على أندية الدوري السعودي

فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي برشلونة تسعى لببيع اثنين من لاعبي الفريق إلى أندية الدوري السعودي خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كان برشلونة حذرًا جدًا خلال الأشهر الأخيرة بشأن ما التطور الذي يشهده الدوري السعودي، حيث عقد مسؤولو البارسا اجتماعات خلال كأس السوبر هناك.

ثنائي برشلونة معروض على الدوري السعودي

وأفادت الصحيفة بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد عقد اجتماعات جديدة في الأسابيع الأخيرة مع مثلي أندية سعودية في برشلونة لمناقشة قضايا الميركاتو.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما بلاعبي البارسا وعلى رأسهم رافينيا، رغم أنه يبدو صعبًا أن يوافق الجناح البرازيلي على الرحيل.

وأوضحت أن أولوية النادي الكتالوني هي بيع اللاعبين الذين لن يحصلوا على فرص للمشاركة، وقد يتناسبون مع الدوري السعودي، ويحصد البارسا عائدا ماديا جيدا من بيعهم، مثل أنسو فاتي وكليمنت لينجليت.

وذكرت الصحفية أن فاتي ليس مرغوبًا به في المستقبل داخل برشلونة، بعد فشله في برايتون، كما أن لديه شعبية كبيرة في السعودية.

وبشأن لينجليت، فإنه لن يستمر في أستون فيلا وسيحاول البارسا بيعه بشكل نهائي في الصيف.

وقد تلقى لينجليت عروضًا من أندية سعودية قبل عام واحد -على وجه التحديد من النصر- ولم يرغب اللاعب في الرحيل، لكن الآن السيناريو أصبح مختلفا بعد تهميشه في الدوري الإنجليزي الممتاز.