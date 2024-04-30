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رياضة

برشلونة يعرض اثنين من لاعبيه على أندية الدوري السعودي

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي برشلونة تسعى لببيع اثنين من لاعبي الفريق إلى أندية الدوري السعودي خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كان برشلونة حذرًا جدًا خلال الأشهر الأخيرة بشأن ما التطور الذي يشهده الدوري السعودي، حيث عقد مسؤولو البارسا اجتماعات خلال كأس السوبر هناك.

ثنائي برشلونة معروض على الدوري السعودي 

وأفادت الصحيفة بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد عقد اجتماعات جديدة في الأسابيع الأخيرة مع مثلي أندية سعودية في برشلونة لمناقشة قضايا الميركاتو.

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وأشارت إلى أن هناك اهتماما بلاعبي البارسا وعلى رأسهم رافينيا، رغم أنه يبدو صعبًا أن يوافق الجناح البرازيلي على الرحيل.

وأوضحت أن أولوية النادي الكتالوني هي بيع اللاعبين الذين لن يحصلوا على فرص للمشاركة، وقد يتناسبون مع الدوري السعودي، ويحصد البارسا عائدا ماديا جيدا من بيعهم، مثل أنسو فاتي وكليمنت لينجليت.

وذكرت الصحفية أن فاتي ليس مرغوبًا به في المستقبل داخل برشلونة، بعد فشله في برايتون، كما أن لديه شعبية كبيرة في السعودية.

وبشأن لينجليت، فإنه لن يستمر في أستون فيلا وسيحاول البارسا بيعه بشكل نهائي في الصيف.

وقد تلقى لينجليت عروضًا من أندية سعودية قبل عام واحد -على وجه التحديد من النصر- ولم يرغب اللاعب في الرحيل، لكن الآن السيناريو أصبح مختلفا بعد تهميشه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

برشلونة يفوز على فالنسيا 

فاز فريق برشلونة على ضيفه فالنسيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الجولة 33 في الدوري الإسباني - الليجا.

وسجل فيرمين لوبيز هدف برشلونة الأول في مرمى فالنسيا في الدقيقة 22، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية هاتريك في الدقائق 50 و82 و90.

بينما سجل هوجو دورو وبيبيلو هدفي فالنسيا في الدقيقتين 27 و38.

وتعرض جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا للطرد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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