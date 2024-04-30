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رياضة

الدوري الإسباني، فالنسيا يسقط أمام برشلونة بنتيجة 2/4

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

فاز فريق برشلونة على ضيفه فالنسيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الجولة 33 في الدوري الإسباني - الليجا.

سجل فيرمين لوبيز هدف برشلونة الأول في مرمى فالنسيا في الدقيقة 22، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية هاتريك في الدقائق 50 و82 و90.

بينما سجل هوجو دورو وبيبيلو هدفي فالنسيا في الدقيقتين 27 و38.

وتعرض جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا للطرد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

تشكيل برشلونة وفالنسيا

وشهد تشكيل برشلونة، البدء بالثلاثي الهجومي الاعتيادي في المباريات الأخيرة، روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا.

برشلونة: تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان - رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

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وجلس على مقاعد البدلاء كل من: بينيا - مارتينيز - توريس - بيدري - فيليكس - ألونسو - روميو - روكي - روبرتو - كاسادو - كوشين - فورت.

فالنسيا: مامارداشفيلي - كوريا - ماسكويرا - ياريم - فاسكيز - بيبيلو - جويرا - ألميدا - بيتر - دييجو لوبيز - هوجو دورو.

خلاف ديكو وتشافي

كشفت تقارير صحفية الجدل حول وجود خلافات بين  تشافي مدرب برشلونة، والبرتغالي ديكو المدير الرياضي للبارسا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو: "بدأت التكهنات حول صعوبة التفاهم والتعايش بين تشافي وديكو، منذ قدوم البرتغالي للبلوجرانا".

وتابعت: "تشافي وديكو لم يكونا أصدقاء خلال فترة لعبهما معا، بل كانا مجرد زملاء، ولذلك كان من المتوقع صدام الثنائي على مستوى التخطيط التكتيكي وإبرام الصفقات".

وأردفت: "في الواقع لم يحدث أي صدام بين تشافي وديكو، ويؤكد أشخاص مقربون من المدرب، أن التواصل مع المدير الرياضي يتم بشكل سلس".

وأوضحت: "هذا لا يعني أن ديكو لا يمتلك وجهات نظر مختلفة عن تشافي، لكنه يعرف بالضبط ما هي الخطوط الحمراء عند التعامل مع المدير الفني".

 

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