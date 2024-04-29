الدكتور حسام موافي يتفقد جامعة الأقصر ويعد بزيارة دورية لكلية الطب

استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، رائد طب الباطنة في مصر الأستاذ الدكتور حسام موافي، على هامش انعقاد المؤتمر الطبي الذي تنظمه مبادرة اكسر عجزك، بمشاركة الجامعة.

ورحب رئيس جامعة الأقصر بالدكتور حسام موافي، في رحاب جامعة الأقصر، مقدمًا شرحًا عن الجامعة وما تشهده من توسعات وتطور في مختلف القطاعات.

كما اصطحب رئيس الجامعة الدكتور حسام موافي في جولة تفقدية، بكلية الطب بمدينة طيبة، وأقسامها، ومعاملها، وتم عقد حوارا مفتوحًا مع طلاب كلية الطب؛ للرد على كافة استفساراتهم، بحضور السادة وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

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وأبدى موافي إعجابه بمستوى طلاب الكلية، ومستوى تجهيزات كلية الطب، واعدًا بزيارة دورية لطب الأقصر وجامعتها.

ثم استكمل رئيس الجامعة والدكتور حسام موافي، الجولة التفقدية، حيث زارا كلية الآثار، معربًا عن سعادته بالتطور الذي تشهده الجامعة على أرض الأقصر.

كما أعرب الدكتور حسام موافي عن سعادته بزيارة الأقصر، موجهًا الشكر للدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة؛ على حسن استقباله، متمنيًا دوام التوفيق والتقدم لجامعة الأقصر في جميع مجالاتها التعليمية، والبحثية.



المؤتمر الدولي السنوي الثالث لكلية الألسن



وافتتح الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الألسن، والذي يحمل عنوان"الاستشراق وحوار الثقافات.. في عالم متغير" والمؤتمر الدولي الأول لشباب الباحثين " اللغة والمجتمع.. آفاق جديدة للدراسات الإنسانية"، برعاية رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، عميد كلية الألسن، والأستاذة الدكتورة ليلة يوسف، نائب رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن، نائب رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور محمود النوبي احمد، مقرر المؤتمر، والدكتور يوسف عباس، مقررًا، والدكتور محمد حمزة، مقررًا.





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