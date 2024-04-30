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أخبار مصر

أبرزها الخضراوات والفواكه الطازجة، أهم الصادرات المصرية لبيلاروسيا

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية لبيلاروسيا، فيتو

شهدت الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا تنوعا كبيرا في المنتجات أبرز هذه الصادرات الخضراوات والفواكه الطازجة والحوامض والشاي بالإضافة إلى الأدوية والأجهزة المنزلية والملابس.       

فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

تنمية التجارة بين مصر وبيلاروسيا 

وقال أحمد الوكيل: نجتمع اليوم في منتدى الأعمال السادس بين البلدين، لنستغل علاقاتنا السياسية المتنامية، لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، ونحن نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة أو في الاستثمار أو في السياحة والخدمات، مضيفا أن هناك فرصا واعدة في التكامل بين صناعاتنا، ويجب على الشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من الدولتين للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا معا.  

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وأضاف الوكيل أنه بالمثل للشركات البيلاروسية، يمكنها التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية بمكونات ومدخلات من الدولتين، وذلك للسوق المصرية التي تتجاوز 100 مليون مستهلك، إلى جانب التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما نقوم به حاليا في الجرارات وسيبدأ في الشاحنات، وهو ما قمنا بإطلاقه بحضور فخامة رؤساء الجمهوريات من الجانبين.

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