الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من اجتياح رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية، فيتو
رفح الفلسطينية، فيتو

رفح الفلسطينية، قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجة الأمريكية:"سمعنا عن خبر اكتشاف مقابر جماعية وارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وقمنا بطرح سؤال على الإسرائيليين بشأن التفاصيل التي لديهم بشأن الأمر".

رد الولايات المتحدة

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"نحن في تواصل الأمم المتحدة وكل المؤسسات غير الحكومية لجمع كل التفاصيل المتعلقة بالمقابر الجماعية وأي أحداث في قطاع غزة حتى يكون لنا رد رسمي واضح".

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المقابر الجماعية في غزة

وتابع:"لا تزال حركة حماس تسيطر على قطاع غزة وليس لدينا تفاصيل كاملة بشأن ما نشر من أخبار عن المقابر الجماعية في قطاع غزة ولكننا طرحنا السؤال علي إسرائيل ونتوقع منهم تحقيقات شفافة"-حسب زعمه

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الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية 

وأكد: نركز علي الوضع الإنساني السئ في قطاع غزة خاصة في رفح الفلسطينية والموقف الأمريكي وفقا لما قاله بايدن في اتصاله الأخير مع نتنياهو، ثابت وليس هناك أي تغيير به فيما يتعلق بعدم رؤية أو خطة واضحة لدى الإسرائيليين لتوفير حماية كافية لأكثر من مليون فلسطيني في رفح حال تمت عملية الإجتياح.

زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تصل قطاع غزة 

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح.

وأشار بلينكن، بحسب القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تركز في الوقت الحاضر على وقف إطلاق النار، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تصل قطاع غزة،  مشيرا إلى أن هناك جهودا جارية لبداء العمل  بالرصيف البحري وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وذكر بلينكن  "أن العبء، الأن على عاتق حركة حماس"، لافتا إلى "أنه حان الوقت للتصرف والموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار".

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