الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تعلق على صفقة التطبيع بين الاحتلال والسعودية وحل إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

المتحدث الإقليمي
المتحدث الإقليمي بإسم الخارجية الأمريكية، فيتو

قال سامويل وريبرج المتحدث الإقليمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، القيادة الأمريكية مهمة جدا في المنطقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولكن ليس بمقدورها تقديم كل الأفكار والحلول علي وضع نهاية لتلك الحرب؛ لذلك كان هناك اتصال بين الرئيس الأمريكي بايدن بالرئيس السيسي وجولة  بلينكن للمنطقة لحلحلة الموقف.

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ندرك ضرورة الوصول الي حل دائم في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وهذا لن يتأتى الا بتأسيس دولة فلسطينية حتى لا يستمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن حركة حماس وحكومة نتنياهو، هناك حاجة لتضافر كل الجهود لدعم تأسيس دولة فلسطينية.

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تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

وعما أثير وتردد عن قرب تطبيع إتمام صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، علق: الولايات المتحدة تدعم اي جهود لتطبيع العلاقات في المنطقة ومن بينها السعودية مثلما حدث الأمر مع مصر منذ 40 عاما ثم الأردن وبعد ذلك مع الإمارات والمغرب والبحرين.

بلينكن يطالب حماس بسرعة تحديد موقفها من مقترحات هدنة غزة

وزير الخارجية الأمريكي يدعو حركة حماس إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار

المساعدات الإنسانية في غزة 

 

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حركة حماس بضرورة أن تقرر بسرعة موقفها من مقترحات الهدنة لتغيير الوضع في غزة.

قال  وزير الخارجية الأمريكية: إن الطريقة الأكثر فاعلية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعه في الرياض مع وزراء الخارجية في دول الخليج أن المساعدات الإنسانية ستكون محور التركيز خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى  تقدم ملموس  في وضع المساعدات خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن هناك حاجة إلى المزيد.

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