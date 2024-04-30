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رياضة

جدية وتفاؤل في مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي (صور)

تدريبات الأهلي،فيتو
تدريبات الأهلي،فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏ 

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء المقبل.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

وتُعد هذه هي المواجهة الأولى التي يلتقي بها إيهاب جلال مع الأهلي كمدير فني للدراويش؛ إذ سبق للمدرب الحالي للإسماعيلي مواجهة الأهلي في 16 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

ونستعرض خلال السطور التالية نتائج هذه النتائج بمسابقة الدوري المصري:

الدوري المصري

المقاصة 0 - 1 الأهلي

الدوري المصري

الأهلي 2 - 0 المقاصة

الدوري المصري

المقاصة 1 - 0 الأهلي

الدوري المصري

المقاصة 1 - 2 الأهلي

الدوري المصري

الأهلي 1 - 0 المقاصة

الدوري المصري

المقاصة 2 - 2 الأهلي

الدوري المصري 
إنبي 1 - 4 الأهلي

الدوري المصري 
الأهلي 3 - 0 الزمالك

الدوري المصري

المصري 0 - 2 الأهلي

الدوري المصري 
المصري 0 - 3 الأهلي

الدوري المصري 
المقاصة 0 - 0 الأهلي

الدوري المصري

المقاصة 1 - 3 الأهلي

الدوري المصري

الإسماعيلي 1 - 1 الأهلي

الدوري المصري
بيراميدز 0 - 3 الأهلي

الدوري المصري 
الأهلي 2 - 1 فاركو

الدوري المصري 
الإسماعيلي 1 - 3 الأهلي

تدريبات الأهلي،فيتو

 

ونقدم لكم خلال السطور القادمة تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي.

تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي

وينطلق غدًا الإربعاء اللقاء رقم 125 في تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي.

وشهدت المباريات تفوق تاريخي لصالح الأهلي علي مستوي النتائج، حيث فاز الفريق الأحمر في 66 مباراة فيما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة فقط وسيطر التعادل بين الفريقين في 36 مباراة.

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ونجح لاعبي النادي الأهلي في أحراز 184 هدفًا بينما في المقابل سجل لاعبي الإسماعيلي  96 هدفًا.. 

تأجيل 3 مباريات للأهلي 

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي. 

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.

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