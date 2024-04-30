منة فضالي تكشف سر تعلقها بالحيوانات: بيحبك من غير مقابل ومش بيخدع الإنسان

كشفت الفنانة منة فضالي سبب حبها الشديد للحيوانات، حيث إنها لديها 5 كلاب من أنواع مختلفة وتعاملهم مثل أبنائها.

سر حب منة فضالي للكلاب

وقالت منة فضالي لفيتو: “أنا أحب الكلاب كثيرًا، والحيوان يحتاج للعطف والعطاء وأنا لدى 5 كلاب، وأشعر أنهم بمنزلة أولادي وأحبهم كثيرًا”.

وأضافت منة فضالي: “والحيوان يحبك بدون مقابل، بل بالعكس يحب أن نكون برفقته طوال الوقت ولا يخادع الإنسان في حبه له”.

وعن فكرة خوضها لتجربة الزواج قالت: “فكرة الزواج لا تزال خارج حساباتى فى الوقت الحالى، ولكن أتمنى الزواج من أجل أن أصبح أمًّا”.

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منة فضالي تشارك في مسلسل كوبرا

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة منة فضالي في بطولة مسلسل كوبرا مع الفنان محمد إمام والذي عرض في عام رمضان 2024.