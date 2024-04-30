منة فضالي تكشف سر تعلقها بالحيوانات: بيحبك من غير مقابل ومش بيخدع الإنسان
كشفت الفنانة منة فضالي سبب حبها الشديد للحيوانات، حيث إنها لديها 5 كلاب من أنواع مختلفة وتعاملهم مثل أبنائها.
سر حب منة فضالي للكلاب
وقالت منة فضالي لفيتو: “أنا أحب الكلاب كثيرًا، والحيوان يحتاج للعطف والعطاء وأنا لدى 5 كلاب، وأشعر أنهم بمنزلة أولادي وأحبهم كثيرًا”.
وأضافت منة فضالي: “والحيوان يحبك بدون مقابل، بل بالعكس يحب أن نكون برفقته طوال الوقت ولا يخادع الإنسان في حبه له”.
وعن فكرة خوضها لتجربة الزواج قالت: “فكرة الزواج لا تزال خارج حساباتى فى الوقت الحالى، ولكن أتمنى الزواج من أجل أن أصبح أمًّا”.
منة فضالي تشارك في مسلسل كوبرا
ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة منة فضالي في بطولة مسلسل كوبرا مع الفنان محمد إمام والذي عرض في عام رمضان 2024.
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