الثلاثاء 30 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

منة فضالي تكشف سر تعلقها بالحيوانات: بيحبك من غير مقابل ومش بيخدع الإنسان

منة فضالي، فيتو
منة فضالي، فيتو

كشفت  الفنانة منة فضالي سبب حبها الشديد للحيوانات، حيث إنها لديها 5 كلاب من أنواع مختلفة وتعاملهم مثل أبنائها.

سر حب منة فضالي للكلاب 

وقالت منة فضالي  لفيتو: “أنا أحب الكلاب كثيرًا، والحيوان يحتاج للعطف والعطاء وأنا لدى 5 كلاب، وأشعر أنهم بمنزلة أولادي وأحبهم كثيرًا”.

وأضافت منة فضالي: “والحيوان يحبك بدون مقابل، بل بالعكس يحب أن نكون برفقته طوال الوقت ولا يخادع الإنسان في حبه له”.

وعن فكرة خوضها لتجربة الزواج قالت: “فكرة الزواج لا تزال خارج حساباتى فى الوقت الحالى، ولكن أتمنى الزواج من أجل أن أصبح أمًّا”.

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منة فضالي تشارك في مسلسل كوبرا 

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة منة فضالي في بطولة مسلسل كوبرا مع الفنان محمد إمام والذي عرض في عام رمضان 2024.

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