منة فضالي: عايزة أتجوز علشان أبقى أم.. وأعامل كلابي الخمسة زي أولادي (حوار)

>> جمعتني بمحمد إمام كيميا فى مسلسل “كوبرا” وأتمنى تكرار التجربة معه

>> شخصية “مريم” فى مسلسل “محارب” أرهقتني بسبب الكرسى المتحرك

>> كنت أتمنى تقديم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة"

تألقت النجمة منة فضالى فى موسم رمضان 2024 بمشاركتها فى مسلسلين دفعة واحدة، هما: “كوبرا” برفقة محمد عادل إمام وكزبرة، و«محارب» بصحبة حسن الرداد وأحمد زاهر، وكالعادة لفتت منة فضالى الأنظار فى المسلسلين.

“فيتو” التقت منة فضالى لتتحدث عن شخصية “حنان” فى “كوبرا” ودور “مريم” فى «محارب»، والسر وراء عدم تقديم جزء ثان من مسلسل “جعفر العمدة”، وتفاصيل وأسرار أخرى فى نص هذا الحوار:

*فى البداية حدثينا عن أسرار شخصية «حنان» فى مسلسل “كوبرا” وكيف جرت الأمور بينك وبين محمد إمام داخل كواليس المسلسل؟

سعيدة للغاية، واستمتعت جدا بالتجربة مع محمد إمام فى مسلسل “كوبرا”، وأتمنى تكرارها، كما أسعدنى أيضًا رد فعل المشاهدين على دورى فى العمل، والجمهور أحب الديو الذى جمع بينى وبين «إمام» على الشاشة وكانت هناك “كيميا كبيرة” بيننا.

أما بالنسبة لشخصية “حنان”، فهى شخصية طيبة وحقيقية، وحاولت بقدر الإمكان أن أظهرها بشكل طبيعى، وصنعت لها شكلا ولزمة معينة وهى الكلام بسرعة؛ لأن طبيعة الشخصية مجنونة ومندفعة.

*وماذا عن تحضيراتك لشخصية “مريم” فى مسلسل “محارب”؛ خاصة أنك ظهرتِ على كرسى متحرك؟

أن يظل الإنسان على كرسى متحرك لفترات طويلة شيء متعب فعلا، لذلك أثناء الاستراحة كنت أشعر بالتعب الشديد وأشعر بعدم قدرتى على المشى؛ لأنه خلال تصوير المشاهد لا يمكن أن أتحرك فيها مطلقا وكنت أتمنى العمل مع المخرجة شيرين عادل.

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*حدثينا عن كواليس التصوير فى مسلسل “كوبرا” بينك وبين مؤدى المهرجانات كزبرة، خاصة أنه لفت انتباه الجمهور بشخصيته، وكتب شهادة ميلاده الفنية.

كزبرة يتمتع بقبول كبير لدى الجمهور، وهو مشروع فنان حقيقى، ولديه طموح كبير، وأتمنى أن يحققه؛ لأنه يستحق، واختياره موفق من محمد إمام على أنه اختار كزبرة للمشاركة فى هذا العمل والدور الذى قدمه لائق عليه بشكل كبير للغاية.

*لاحظ المشاهدون تفاهما واضحا و«كيميا كبيرة» بينك وبين أحمد زاهر فى مسلسل “محارب”، ما أسبابها؟

أنا وأحمد زاهر جمعتنا أعمال فنية كثيرة، وتربطنا علاقة صداقة قوية، وأصبحنا نفهم طبائع بعضنا البعض فى العمل؛ نظرا لتعاوننا سويا فى العديد من الأعمال المختلفة، لذا لم أشعر بأنى غريبة عنه.

*كيف فصلت بين “حنان” فى “كوبرا”، وبين “مريم” فى “محارب”، خاصة أن المسلسلين تم تصويرهما فى توقيت متزامن خلال رمضان 2024؟

أنا بدأت تصوير شخصية «حنان» فى مسلسل “كوبرا” أولا، وانتهيت من جزء كبير من التصوير فى وقت قياسى، وكل دور مختلف تماما عن الآخر، ولم تواجهنى أى مشكلات بسبب اختلاف كل شخصية عن الأخرى.

*ما تعليقك على فكرة غياب محمد رمضان عن الماراثون الرمضانى لعام 2024؟

محمد رمضان له وضع خاص، بالإضافة إلى أنه يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة ولدية القدرة على النجاح فى أى مجال، واختفاؤه له ما يبرره فعلا، وهو القادر على توضيح أسبابه، وشخصيًا كنت أتمنى تقديم جزء ثان من مسلسل «جعفر العمدة».

*إذن هل هناك جزء ثان من جعفر العمدة بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول فى رمضان 2023؟

رغم النجاح الكبير الذى حصده المسلسل، إلا أنه فى حدود معلوماتى لا يوجد جزء ثان من المسلسل حتى هذه اللحظة.

*بعيدا عن الفن ما سر حبك للحيوانات؟

أنا أحب الكلاب كثيرًا، والحيوان يحتاج للعطف والعطاء وأنا لدى 5 كلاب، وأشعر أنهم بمنزلة أولادى وأحبهم كثيرًا، والحيوان يحبك بدون مقابل، بل بالعكس يحب أن نكون برفقته طوال الوقت ولا يخادع الإنسان فى حبه له.

*وماذا عن الوضع الصحى لوالدتك فى الوقت الحالى؟

والدتى أصبحت بصحة جيدة وأفضل، ولكنها تستعد لإجراء عملية جراحية بعد شهر تقريبا، وتركيزى فى الوقت الحالى على حياتى ووالدتى وعملى.

*أخيرا، هل هناك جديد على صعيد الارتباط والزواج؟

فكرة الزواج لا تزال خارج حساباتى فى الوقت الحالى، ولكن أتمنى الزواج من أجل أن أصبح أمًّا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".