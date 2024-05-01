المستندات المطلوبة للحصول على خدمة توصيل مرافق بعقار قديم في الجيزة

ترصد فيتو لقرائها المعايير المؤهلة للحصول على خدمة توصيل مرافق كهرباء ومياه صرف صحي بعقار قديم والتي تتم من خلال تقديم راغب الخدمة طلب للمراكز التكنولوجي التابع لمحل إقامة راغب الخدمة في محافظة الجيزة، ومرفق معه عدد من المستندات التي نسردها في السطور التالية..

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة مرافق لعقار قديم..

-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

-صورة رخصة المباني.

-كشف مشتملات.

-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررًا عنه محضر بالمخالفة.

-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

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المراكز التكنولوجية

وتقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، عشرات الخدمات، منها الخدمات العقارية، وخدمات تراخيص المباني، وخدمات تراخيص المحلات، وخدمات توصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز)، وغير ذلك من خدمات.

أماكن مراكز تكنولوجية بالجيزة

وتضم محافظة الجيزة مراكز تكنولوجية، أبرزها في أحياء (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وكرداسة)، ومراكز ومدن (الواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)