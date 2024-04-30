فصول في علم لغة النص، كتاب جديد للدكتور أيمن صابر سعيد
صدر حديثا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب "فصول في علم لغة النص.. النظرية والتطبيق"، من تأليف الدكتور أيمن صابر سعيد، ضمن إصدارات مشروع أفق للدراسات النقدية والفكرية.
كتاب فصول في علم لغة النص
ويقول الدكتور أيمن صابر في كتابه: "يتسم علم لغة النص عن العلوم العربية الأخرى بتشعبه إلى حد بعيد، وتداخله معرفيًّا مع عدة علوم، كعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة وغيرها، وهو ما يضفي عليه- في كثير من الأحيان- خاصية الغموض، وصعوبة الوقوف عند حد معين، عند بحث مسائله وقضاياه؛ نتيجة قدرته الفائقة على استيعاب كل هذه العلوم المتباينة في نسيج واحد هو النص، سواء في الفكر العربي القديم، الذي ظهرت إرهاصات الاهتمام به، وإن كان في صور مغايرة، أو الفكر الغربي الحديث".
ويتابع: "إذ إننا لا نجد رغم كثرة الدراسات والأبحاث في هذا المجال- إلا قدرًا ضئيلا من الاتفاق حول مصطلحاته، وقضاياه، ومناهجه؛ حيث إنه قد احتوى كمًّا كبيرًا من المصطلحات البينية المتداخلة مع فروع متعددة؛ نظرًا لكثرة منابعه، وتعدد الرؤى الفكرية العقلية أو المنطقية لمدارسه؛ ولذا- فلا عجب -فقد تعددت الاتجاهات البحثية وتشعبت؛ وفق الأسس الفكرية التي تستند عليها، فتنوعت بين علم اللغة الوصفي، أو علم اللغة الوظيفي، أو علم اللغة التركيبي.. إلخ".
أيمن صابر سعيد
والدكتور أيمن صابر سعيد هو باحث أكاديمي متخصص في الدراسات اللغوية العربية، وعلم القراءات القرآنية العشر المتواترة الصغرى والكبرى والقراءات الأربع الشاذة، وحاصل على الدكتوراه في الآداب من قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة عين شمس.
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