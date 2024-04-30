اتحاد كتاب مصر يعلن فتح باب التقديم لجوائز عام 2024 وشروطها

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عن فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها الاتحاد.

مجلس نقابة اتحاد كتاب مصر، فيتو

جوائز النقابة العامة لاتحاد الكتاب للعام 2024

وأوضح الشاعر أحمد فضل شبلول مقرر لجنة الجوائز باتحاد كتاب مصر عن جوائز عام 2024 وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة، والتي تكون كالآتي:

جوائز التميز

تم الإعلان عن 3 جوائز التميز بقيمة 30 ألف جنيه لكل منها وهي جائزة التميز في الشعر، وجائزة التميز في السرد القصصي والروائي، وجائزة التميز في النقد.

وأوضح الاتحاد أنه يتم منح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب يراها مجلس النقابة، ويكون المتقدمُ إليها واحدًا من الروَّاد، ومن ذوي الأسماء البارزة في مجاله الإبداعي، ومن المؤثرين في الأجيال اللاحقة له في حقله الأدبي وهذا على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو إحدى النقابات الفرعية.

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جوائز المجالات الأدبية

بالإضافة إلى سبع جوائز سنوية في مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه، وتكون الجوائز في المجالات الآتية:

جائزة شعر الفصحى.

جائزة شعر العامية.

جائزة النقد الأدبي.

جائزة السرد القصصي والروائي، وخُصصت هذا العام لتكون في حفل "الرواية التاريخية" فقط.

جائزة الترجمة وخصصت هذا العام (من الإنجليزية إلى العربية فقط). جائزة أدب الأطفال واليافعين (وقد خصصت هذا العام لرواية اليافعين فقط).

جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطينيين في أدب المقاومة

وتُمنح جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطينيين لكاتب مصري وآخر فلسطيني، وقيمة كل منهما 15 ألف جنيه وتخصص هذا العام لشعر الفصحى فقط.

الجوائز الخاصة

ويقدم الاتحاد تسع جوائز خاصة على النحو الآتي:

جائزة د. عبدالغفار مكاوي في القصة القصيرة، وقيمتها 1500 جنيه.

جائزة د. حسن البنداري في القصة القصيرة، وقيمتها 5000 جنيه.

جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي، وتم رفع قيمتها من 5000 إلى 10000 جنيه اعتبارًا من هذا العام.

جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب المختلفة، وقيمتها 5000 جنيه.

جائزة يوسف أبو رية في الرواية، وقيمتها 5000 جنيه.

جائزة أحمد فضل شبلول في أدب الأطفال وقيمتها 3000.

جائزة نوال مهني للشعر الفصيح العمودي والتفعيلي وقيمتها 10000 جنيه.

جائزة فؤاد دوارة في النقد المسرحي، وذلك بما لا يقل عن عشر مقالات نقدية في المسرح مطبوعة في كتاب وتم رفع قيمتها من خمسة آلاف إلى 10000 جنيه.

جائزة عمرو دوارة في الدراسات المسرحية، وتم رفع قيمتها من 5000 إلى 10000 جنيه.

جائزة صالح شرف الدين في الشعر التفعيلي وقصيدة النثر ونقدهما، وقيمتها 10000 جنيه، تقسم مناصفة بين ديوان الشعر، وكتاب النقد.

الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم

يتم منح الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم في مجالات الأدب المختلفة لأعضاء الاتحاد (العاملين والمنتسبين) وممن هم خارج الاتحاد أيضا، تشجيعًا لهم على الكتابة والقراءة والاطلاع والإبداع، ويتم الحصول على عضوية النقابة لمن هم ليسوا أعضاء بها، حال انطباق الشروط عليهم.

وتتضمن هذه الجائزة مجالات: الشعر (الفصيح والعامي) والسرد القصصي والروائي، والدراسات الأدبية والنقدية، مع عدم التقيد بسن معينة. وقيمتها 5000 جنيه لكل فرع من فروعها الثلاثة.

جوائز أدب البادية

تمنح جوائز أدب البادية للأعضاء العاملين الذين يكتبون في أدب البادية، شعرًا وسردًا ونقدًا.د، وقيمتها 5000 جنيه لكل فرع من فروعها الثلاثة.

الشروط العامة للتقديم لجوائز نقابة اتحاد كتاب مصر

يتم فتح باب التقدم لجميع الجوائز بمقر النقابة العامة للاتحاد بالزمالك، اعتبارًا من أول مايو 2024، ولمدة شهرين تنتهي في 30 يونيو 2024.

أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملًا من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًا اشتراكه السنوي (عدا الجائزة التشجيعية لذوي الهمم، والكتاب الفلسطينيين المتقدمين لجائزة فلسطين).

أن يكون العمل مطبوعًا ورقيًّا، ولم يمر على طباعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم.

ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة من قبل مصرية أو عربية.

أن يكون العمل منشورًا فى دار نشر معتمدة، وله رقم إيداع وترقيم دولي.

ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه أو من أبحاث الترقِّي داخل الجامعات).

أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم اشتراك قدره 200 جنيه، عدا الكتاب الفلسطينيين بالإضافة إلى أربع نسخ من العمل المقدم، والأعمال المقدمة لا تسترد سواء فاز صاحبها أم لم يفز.

لا يجوز لمن فاز من قبل – في أي فرع من فروع جوائز الاتحاد – التقدم إليها مرة أخرى.

قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانونًا.

فيما يرتبط بجائزة الترجمة يشترط:

أ – أن يكون العمل المترجم عن اللغة الأصلية.

ب – ألا يكون قد سبق ترجمته من قبل.

ج _ أن يُحضر المتقدم العملين؛ الأصلي أو صورة منه، والمترجم.