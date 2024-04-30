زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

لقيت أخبار زوجي الباندا العملاقين جين شي وتشو يوي اهتمام الكثير في العالم خاصة بعدما غادروا من الصين لإسبانيا.



زوجا الباندا العملاقان جين شي وتشو يوي

وغادر زوجا الباندا العملاقان جين شي وتشو يوي، مدينة تشنجدو في الصين إلى إسبانيا، أمس، وفقًا لمديرية الغابات والأراضي العشبية الوطنية.

وأفادت وكالة (شينخوا)، بأنه لضمان صحة زوجي الباندا، تم تجهيز قفصي نقل داخلهما خيزران، كما سيقوم الأطباء البيطريون، بمراقبة صحتي زوج الباندا.



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