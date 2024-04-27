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خارج الحدود

الصين تستضيف حماس وفتح لعقد محادثات مصالحة

عزام الأحمد وموسى
عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق، فيتو

أعلنت حركتا حماس وفتح، الجمعة، أن الصين ستستضيف محادثات لمناقشة جهود المصالحة الداخلية، في مسعى صيني لافت للانتباه في غمرة الحرب في قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن مسؤول في فتح أن وفدًا بقيادة المسؤول الكبير في الحركة عزام الأحمد غادر إلى الصين، فيما قال مسؤول في حماس إن فريق المحادثات الذي يقوده موسى أبو مرزوق سيتوجه جوًّا إلى الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين في مؤتمر صحفي اعتيادي الجمعة "ندعم تعزيز سلطة السلطة الفلسطينية، وندعم جميع الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة وتعزيز التضامن من خلال الحوار والتشاور"، دون أن يؤكد استضافة الاجتماع.

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واجتمع الدبلوماسي الصيني وانغ كيجيان برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر الشهر الماضي، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

ووفق دبلوماسي مقيم في بكين تم إطلاعه على الأمر فإن المحادثات تستهدف دعم جهود المصالحة بين الحركتين.

وأظهرت الصين في الآونة الأخيرة تأثيرًا دبلوماسيًّا متزايدًا في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين في بكين الجمعة كيفية اضطلاع الصين بدور بناء في الأزمات الدولية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وكثف مسؤولون صينيون جهودهم في الدفاع عن الفلسطينيين في منتديات دولية في الأشهر القليلة الماضية، ودعوا إلى عقد مؤتمر سلام إسرائيلي فلسطيني واسع النطاق ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين.

وفي فبراير، حثت بكين محكمة العدل الدولية على إبداء رأيها في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي قالت إنه غير قانوني.

ولاحقًا، ضغطت الصين من أجل انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، وهو ما قال عنه وزير الخارجية الصيني وانج يي الأسبوع الماضي بأن من شأنه أن "يصحح ظلمًا تاريخيًّا طال أمده".

 

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