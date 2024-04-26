الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

بلينكن من الصين: الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة جديدة

الرئيس الصيني، فيتو
الرئيس الصيني، فيتو

 أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن بلاده لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، و"منع التنمية في الصين".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الصين يمكن أن تلعب دورًا في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

 

تهدئة التوترات بالشرق الأوسط

 ولفت خلال لقائه مع الرئيس الصيني اليوم الجمعة إلى أن تهدئة التوترات تأتي عبر نفوذ الصين على إيران، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال بلينكن للصحفيين في بكين: "أعتقد أن علاقات بكين يمكن أن تكون إيجابية في محاولة تهدئة التوترات ومنع التصعيد وتجنّب انتشار النزاع"، مضيفًا أنّ نظيره الصيني وانغ يي وافق على البقاء على اتصال بشأن الشرق الأوسط.

طالب الرئيس الصيني شي جين بينج الولايات المتحدة الامريكية بأن يكونا شريكين وليس خصمين.

كما دعا الرئيس الصيني الولايات المتحدة خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى البحث عن أرضية مشتركة مع الصين رغم الخلافات.

و استقبل الرئيس الصيني وزير الخارجية الأمريكية في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية.


45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة

وقال شي جين بينج: "يصادف هذا العام مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة.

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وعلى مدى السنوات الـ 45 الماضية، شهدت العلاقات بين بلدينا صعودا وهبوطا، وأظهرت لنا عددا من الأمور المهمة، وفي مقدمتها أن يكون البلدان شريكين وليس خصمين، وأن يساعدا بعضها بعضا على تحقيق النجاح، وألا يؤذيا بعضهما البعض".
وأشار شي جين بينج إلى ضرورة سعي البلدين لإيجاد أرضية مشتركة حتى مع وجود الخلافات، وعدم الدخول في منافسة غير عادلة.

 وأكد على أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تتوافق كلماتهما مع أفعالهما، بدلا من قول شيء وفعل شيء آخر.
 

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