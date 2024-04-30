الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار مصر

ضبط 7 مركبات توك توك مخالفة في حملة بالعمرانية (صور)

حملة لضبط التكاتك
حملة لضبط التكاتك المخالفة بالجيزة، فيتو

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية باستمرار أعمال التطوير والتجميل بنطاق الحي ورفع كفاءة النظافة. 
 

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية اليوم الثلاثاء بتنفيذ حملة نظافة مكبرة  إلى جانب تحسين كفاءة الإنارة وتقليم الأشجار بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل. 
 

كما شملت الجهود ضبط والتحفظ على ٧ مركبات توك توك بشارع أحمد كامل المتفرع شارع الهرم وترعة الزمر ومحمود سامي للسير عكس الاتجاه وإعاقة الحركة المرورية بالتعاون مع شرطة المرافق، بتواجد اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

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رفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبة الأهرام

 

كما نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبه الأهرام شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية والجيش ساهمت في تحسين حالة النظافة.
وتم ضبط وإزالة حالات بناء مخالفة في المهد حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٦٠ ن وكذلك إزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٤٩ه‍  وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ١٧٨ ه‍  وتمت مصادرة جميع المعدات المستخدمة فى المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

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