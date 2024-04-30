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الطرق تنهي رصف شارع الملك فيصل بالجيزة من المريوطية حتى تقاطعه مع المنصورية

رصف الطرق بالجيزة؛
رصف الطرق بالجيزة؛ فيتو

انتهت مديرية الطرق بمحافظة الجيزة من رصف وتطوير شارع الملك فيصل بدءا من منطقة المريوطية وحتى تقاطعه مع المنصورية ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير.

 

 خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق بالجيزة
 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمسئولي تلك الجهات لتنسيق الأدوار ووضع جدول زمنى لإنهاء الأعمال في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة لتفتيت الكثافات المرورية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية محور الفريق كمال عامر لما يشهده من حركة مرورية على مدار اليوم إلى جانب إسهامه فى نقل الحركة المرورية للمشروعات القومية العملاقة المنتظر افتتاحها بمحيطه أو الرابطة معه. 
رصف وتطوير الطرق أسفل المحور والمتفرعات
وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطرق أسفل المحور والمتفرعات بداية من كوبرى فيصل وحتى تقاطعه مع شارع ناهيا، بالإضافة إلى رفع كفاءة سلالم المشاة وتطوير منظومتى الإنارة والمرور وتوفير أرصفة مشاة لتيسير حركة المواطنين.

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وحضر الاجتماع اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والنائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندس أحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء ومسؤولي الأجهزة والمديريات والإدارات المعنية.
 

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