الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

إعصار السعودية، فيتو
إعصار السعودية، فيتو

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية العديد من مقاطع الفيديو توثق الجدار الغباري والإعصار القمعي، وهما يجتاحان مناطق من المملكة العربية السعودية.

ونشر خبير الطقس زياد الجهني، عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطعا يظهر ‏موجة غبار نتجت عن الرياح الهابطة للسحب الرعدية، لافتا إلى أنها كانت تؤثر على جنوب وغرب الرياض، وضربت تحديدا منطقة وادي الدواسر.

وأظهر مقطع الفيديو الموجة الغبارية الضخمة وهي تغطي سماء وادي الدواسر، بينما استقر المواطنون داخل منازلهم وظهرت الشوارع خالية سوى من قلة قليلة خاطرت لتصوير المشهد المثير.

Advertisements

ونشر الجهني مقطع فيديو يظهر "إعصارا: ظهر شمال مدينة أبها الأحد، معلقا عليه: "لماذا الناس متهاونون بهذا الشكل؟ الإعصار يقترب والبعض منهم يتوقف أمامه للتصوير".

 

إعصار قمعي يجتاح السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم الأرصاد في السعودية، على "إكس": "الظاهرة الجوية على المدخل الشمالي لمدينة أبها، إعصار قمعي متوسط السرعة تكون نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة".

وأضاف: "لم ينتج عن الإعصار أضرار بناء على تقارير الجهات المعنية، وندعو الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها".

هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة

وبالمثل، حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وانعداما لمدى الرؤية وصواعق رعدية، كما توقع المركز سقوط أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان.

يأتي ذلك وسط موجات من الرياح القوية والمثيرة للأتربة على العديد من المناطق السعودية مع اضطراب كبير في درجات الحرارة بمناطق المملكة.

تعليق الدراسة في الجامعات، تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السعودية اخبار السعودية الإعصار القمعي السحب الرعدية طقس السعودية الطقس فى السعودية

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الأربعاء 1-5-2024 فى مصر

سيول تضرب دولة خليجية، وبيان عاجل من الأرصاد

أمطار رعدية وسيول، الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة والمدينة من طقس اليوم

إعصار يحاصر 700 شخص في أستراليا (صور)
ads

الأكثر قراءة

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

وزارة البترول تنهي مهام خلود بسيوني من مكتب الوزير وعودتها إلى ميدور

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

تقرير مغربي: عقوبات جديدة ضد اتحاد العاصمة بعد الانسحاب أمام نهضة بركان

بعد منعه من الغش، طالب يطعن زميله بالإسكندرية.. والتعليم: سيتم فصله

أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

منوعات

المزيد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

حرب إبادة على منازل ودور العبادة والمدارس في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

تفسير حلم الرقص فى المنام وعلاقته بانفراج الهم وتغيير الحياة إلى الأفضل

ما حكم قطع تتابع صيام الكفارة بسبب الفطر للسفر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads