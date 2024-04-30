مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية العديد من مقاطع الفيديو توثق الجدار الغباري والإعصار القمعي، وهما يجتاحان مناطق من المملكة العربية السعودية.

ونشر خبير الطقس زياد الجهني، عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطعا يظهر ‏موجة غبار نتجت عن الرياح الهابطة للسحب الرعدية، لافتا إلى أنها كانت تؤثر على جنوب وغرب الرياض، وضربت تحديدا منطقة وادي الدواسر.

وأظهر مقطع الفيديو الموجة الغبارية الضخمة وهي تغطي سماء وادي الدواسر، بينما استقر المواطنون داخل منازلهم وظهرت الشوارع خالية سوى من قلة قليلة خاطرت لتصوير المشهد المثير.

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ونشر الجهني مقطع فيديو يظهر "إعصارا: ظهر شمال مدينة أبها الأحد، معلقا عليه: "لماذا الناس متهاونون بهذا الشكل؟ الإعصار يقترب والبعض منهم يتوقف أمامه للتصوير".

زاوية أكثر قرب للإعصار القمعي الذي ضرب شمال أبها يوم أمس🌪️



لماذا الناس متهاونون بهذا الشكل،الإعصار يقترب والبعض منهم يتوقف أمامه للتصوير..😨pic.twitter.com/Dy8SnakgLJ — د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) April 29, 2024

إعصار قمعي يجتاح السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم الأرصاد في السعودية، على "إكس": "الظاهرة الجوية على المدخل الشمالي لمدينة أبها، إعصار قمعي متوسط السرعة تكون نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة".

وأضاف: "لم ينتج عن الإعصار أضرار بناء على تقارير الجهات المعنية، وندعو الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها".

هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة

وبالمثل، حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وانعداما لمدى الرؤية وصواعق رعدية، كما توقع المركز سقوط أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان.

يأتي ذلك وسط موجات من الرياح القوية والمثيرة للأتربة على العديد من المناطق السعودية مع اضطراب كبير في درجات الحرارة بمناطق المملكة.