تعليق الدراسة في الجامعات، تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الاثنين، من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وصواعق رعدية.

تحذير من أمطار غزيرة علي المدينة المنورة

وأوضحت الأرصاد السعودية، في بيان على منصة "إكس"، أن حالة الطقس التي تشمل المدينة المنورة وبدر وواد الفرع والرايس وينبع تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الاثنين.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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إجراءات احترازية بسبب الطقس

ويأتي تحذير الأرصاد السعودية بعد أن علقت العديد من الجامعات السعودية في المدينة المنورة الدراسة الحضورية، والاكتفاء بالدراسة عن بعد.

وأعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية والمهد وبدر وخيبر، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد".

وأعلنت أيضا إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة، لافتة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية والخارجية.

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