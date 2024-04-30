تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه المهندس محمد إبراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، ملاحة سبيكة، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس خالد عماشة رئيس قطاع ملاحة سبيكة.

محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة سبيكة

وأكد المحافظ توافر العديد من الثروات والخامات التعدينية والملاحات وغيرها بكميات كبيرة واحتياطيات تكفى العديد من الصناعات لسنوات قادمة، مشيرا إلي تعظيم الاستفادة من هذه الثروات.



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وأشار المحافظ إلي أن ملاحة سبيكة من أكبر الملاحات علي مستوى المحافظات، اذ تبلغ مساحتها الكلية 26 كيلو متر مربع، وتنتج أجود أنواع الملح الذي يتم تصديره لعدد من دول العالم.



وأكد المهندس محمد إبراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، أن المساحة الكلية للملاحة يبلغ 26 كيلومتر مربع، وعدد بحيرات التركيز بها 3 بحيرات وهي أ، ب،ج، بإجمالي مساحة 17 كيلو متر مربع، وعدد أحواض الترسيب ۱۰ أحواض منها ۷ أحواض بالملاحة الرئيسية و٣ أحواض بدراع الديب بإجمالي مساحة ٦ كيلو متر مربع ومتوسط إنتاجها مليون طن سنويا.

ولفت إلي وجود٢ وحدة غسيل بمتوسط إنتاج سنوي ٣٠٠ ألف طن، اذ يقدر نسبة التصدير الخارجي منها بـ ٦٠% من إجمالي الإنتاج و٤٠ % للسوق المحلى وشركات البتروكيماويات، مشيرًا إلي أن وحدة الكسارة والجرش بمتوسط إنتاج سنوي ٢٥٠ ألف طن ونسبة التصدير منها ٨٠%، مؤكدا علي أنه جار إنشاء وحدة غسيل جديدة بمتوسط إنتاج شهري ٢٥ ألف طن ومتوسط إنتاج مصنع التكرير ٤٠٠٠ طن شهريا للسوق المحلى والتصدير الخارجي ومتوسط إنتاج وحدة التعبئة الآلي ۱۲۰۰ طن شهريا.



وأكد أن كميات التصدير الخارجي حتى مارس ۲۰۲٤ مقدرة بـ ٢٥٠ ألف طن وكميات المبيعات المحلية حتى مارس ۲۰۲٤ مقدرة بـ ١٣٥ ألف طن، لافتا إلي أن إنتاج وحدات الغسيل والجرش حتى مارس ٢٠٢٤ مقدرة بـ ٤٠٠ ألف طن، بينما إجمالي الملح المستخرج حتى مارس ٢٠٢٤ مقدر بـ ٤٢٠ ألف طن.