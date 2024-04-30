الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة سبيكة

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه المهندس محمد إبراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، ملاحة سبيكة، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس خالد عماشة رئيس قطاع ملاحة سبيكة.

 محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة سبيكة

وأكد المحافظ توافر العديد من الثروات والخامات التعدينية والملاحات وغيرها بكميات كبيرة واحتياطيات تكفى العديد من الصناعات لسنوات قادمة، مشيرا إلي تعظيم الاستفادة من هذه الثروات.
 

Advertisements

وأشار المحافظ إلي أن ملاحة سبيكة من أكبر الملاحات علي مستوى المحافظات، اذ تبلغ مساحتها الكلية 26 كيلو متر مربع، وتنتج أجود أنواع الملح الذي يتم تصديره لعدد من دول العالم.


وأكد المهندس محمد إبراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، أن المساحة الكلية للملاحة يبلغ 26 كيلومتر مربع، وعدد بحيرات التركيز بها 3 بحيرات وهي أ، ب،ج، بإجمالي مساحة 17 كيلو متر مربع، وعدد أحواض الترسيب ۱۰ أحواض منها ۷ أحواض بالملاحة الرئيسية  و٣ أحواض بدراع الديب بإجمالي مساحة ٦ كيلو متر مربع  ومتوسط إنتاجها مليون طن سنويا.
 ولفت إلي وجود٢ وحدة غسيل بمتوسط إنتاج سنوي ٣٠٠ ألف طن، اذ يقدر نسبة التصدير الخارجي منها بـ ٦٠% من إجمالي الإنتاج و٤٠ % للسوق المحلى وشركات البتروكيماويات، مشيرًا إلي أن وحدة الكسارة والجرش بمتوسط إنتاج سنوي ٢٥٠ ألف طن ونسبة التصدير منها ٨٠%، مؤكدا علي أنه جار إنشاء وحدة غسيل جديدة بمتوسط إنتاج شهري ٢٥ ألف طن ومتوسط إنتاج مصنع التكرير ٤٠٠٠ طن شهريا للسوق المحلى والتصدير الخارجي ومتوسط إنتاج وحدة التعبئة الآلي ۱۲۰۰ طن شهريا.
 

وأكد أن كميات التصدير الخارجي حتى مارس ۲۰۲٤ مقدرة بـ ٢٥٠ ألف طن وكميات المبيعات المحلية حتى مارس ۲۰۲٤ مقدرة بـ ١٣٥ ألف طن، لافتا إلي أن إنتاج وحدات الغسيل والجرش حتى مارس ٢٠٢٤ مقدرة بـ ٤٠٠ ألف طن، بينما إجمالي الملح المستخرج حتى مارس ٢٠٢٤ مقدر بـ ٤٢٠ ألف طن.

محافظ شمال سيناء يفتتح 3 مشروعات بالشيخ زويد (صور)

رئيس الشيوخ يهنئ المصريين بأعياد تحرير سيناء والعمال والقيامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء شركة النصر للملاحات شمال سيناء محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة
ads

الأكثر قراءة

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

وزارة البترول تنهي مهام خلود بسيوني من مكتب الوزير وعودتها إلى ميدور

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

تقرير مغربي: عقوبات جديدة ضد اتحاد العاصمة بعد الانسحاب أمام نهضة بركان

بعد منعه من الغش، طالب يطعن زميله بالإسكندرية.. والتعليم: سيتم فصله

أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

منوعات

المزيد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

حرب إبادة على منازل ودور العبادة والمدارس في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

تفسير حلم الرقص فى المنام وعلاقته بانفراج الهم وتغيير الحياة إلى الأفضل

ما حكم قطع تتابع صيام الكفارة بسبب الفطر للسفر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads