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محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح 3 مشروعات بالشيخ زويد (صور)

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، 3 مشروعات تنموية وخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد وهي رفع كفاءة عدد 130 وحدة سكنية ومبني إدارة تموين الشيخ زويد ومدرسة الفارابي للتعليم الاساسي.

جاء ذلك في حضور كلا من صالح أبو هولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد والمهندس خالد محمد مدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير سيناء وغريب حسن،مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ورأفت العبد، مدير عام تموين شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.

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محافظ شمال سيناء يفتتح 3 مشروعات بالشيخ زويد

ووجه المحافظ الشكر إلي وزيرة التضامن الاجتماعي لتخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لرفع كفاءه عدد من المنازل والوحدات السكنية بالقري العائدة،بجانب توفير 5 سيارات فنطاس لتوفير المياه للمواطنين بالشيخ زويد، مؤكدا على استمرار صرف التعويضات للمواطنين المتضررين.

وأكد المحافظ على رفع كفاءة عدد 130 وحدة سكنية بالشيخ زويد بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،من بينها 20 منزل بدوي في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية بقرية الخروبة و40 وحدة سكنية بقرية الجورة و40 وحدة سكنية بقرية قبر عمير، بتكلفة 32 مليون جنيه، حيث يبلغ متوسط تكلفة الوحدة الواحدة 246.1 ألف جنيه.
 

أضاف المحافظ أنه تم افتتاح إدارة تموين الشيخ زويد بتكلفة 8.6 مليون جنيه، حيث يحتوي المبني على إدارة تموين الشيخ زويد ومركز خدمة ومخزن ومنفذ بيع للشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك لتقديم خدمات خاصة بالبطاقة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجانب بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

أشار المحافظ الي افتتاح مدرسة الفارابي للتعليم الأساسي في قرية الجورة بالشيخ زويد بتكلفة 11.1 مليون جنيه على مساحة 2185 متر مربع، حيث تضم عدد من الفصول الدراسية ومعامل وفراغات تكميلية وملعب ومساحة للتوسعات المستقبلية.

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