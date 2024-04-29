رئيس الشيوخ يهنئ المصريين بأعياد تحرير سيناء والعمال والقيامة

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: احتفل شعبنا الأبىِّ بالأمس القريب بعيد الكرامة والعزة، وهو الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد عرض طلب مناقشة عامة بشأن جودة التعليم العالي.

احتفال مصر بعيد تحرير سيناء

ووجه رئيس مجلس الشيوخ، تحية تقدير واحترام لجميع شهدائها المخلصين، الذين حققوا هذا الانتصار العظيم.

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وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: كما تفصلنا أيامٌ قليلةٌ عن احتفالنا بأعياد وطنية ودينية أيضًا، حيث نحتفل في الأول من مايو بعيد العمال، موجها التحية والتقدير إلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون عملهم ليلًا ونهارًا؛ إيمانًا منهم بقيمة العمل ودوره في استكمال المسيرة الوطنية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الاحتفال بعيد القيامة

وأشار إلى أنه يحتفل إخواننا في الوطن، أقباط مصر، بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة الدينية التي نتقدم فيها بكل التهنئة إليهم، فكل عام وجميع المصريين سعداء بوحدتهم الوطنية وتماسكهم المجتمعي.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: باسمي واسمكم جميعًا، أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة هذه الأعياد الوطنية والدينية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والاستقرار، وأن يوفق قائدها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وكل عام وحضراتكم بخير.

وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

ومن المقرر أن يحيل مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت هذه التقارير التي تحال من مجلس الشيوخ إلى الحكومة على النحو التالي:

تقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية.

وطلب النائب محمد السباعي، بشأن التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

كما يحيل مجلس الشيوخ تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية.

ويشهد مجلس الشيوخ، إحالة تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعي إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي، وطلب النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

ويحيل مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب رمضان إمام، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرة

كسفريت بمحافظة الإسماعيلية، والنائب أحمد أنور شاهين، بشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي.

كما تشهد جلسات مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوان، بشأن إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني - السلوم - الحمام - الضبعة بمحافظة مطروح.

ويحيل المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النواب مجدي القاضي، ومحمود أبو سديره، وأحمد جلال أبو الدهب، بشأن تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي.

كما يحيل مجلس الشيوخ، تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغية المقدمين من النائب محمود القط، بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت، والنائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري.

كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصرية.

ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون _ بلبيس بمحافظة الشرقية.