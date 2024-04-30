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جامعة بنها: إطلاق مسابقة الحلول الابتكارية بالجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مجلس جامعة بنها،
مجلس جامعة بنها، فيتو

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء مجلس الجامعة.

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع (صور)

بمناسبة أعياد الربيع، جامعة بنها تفتتح معرض الزهور الأول

رئيس جامعة بنها يشارك بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم التهنئة باسم مجلس الجامعة  للأخوة المسيحيين احتفالًا بعيد القيامة المجيد، كما قدم التهنئة للعاملين بالجامعة بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع.

وخلال الجلسة استعرض رئيس الجامعة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال توفير بيئة مادية ونفسية آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات لضمان سيرها بدون أي مشكلات أو معوقات.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالمتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم، مؤكدا علي ضرورة انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان أيضا قبل بدء العملية الإمتحانية بوقت كافي.

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مسابقة الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة
كما وجه برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

واستعرض المجلس مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"  والتي أطلقتها الجامعة أول إبريل الجاري بهدف اختيار أفضل فكرة ذات نتائج تطبيقية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد.

تدريب 80% من العاملين بالإدارة العامة بجامعة بنها 

كما استعرض المجلس التدريب المستمر  للعاملين فى مختلف المجالات من أجل تحقيق نتائج إيجابية ﻓﻲ تطوير الأداء المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها مركز إعداد القادة  ، مشيرا إلي أنه تم تدريب 80% من العاملين بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم الدورة التدريبية الأولى للأمن الإداري بإدارة الجامعة وكلياتها.

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اعياد الربيع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي تحقيق أهداف التنمية المستدامة جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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