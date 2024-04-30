الثلاثاء 30 أبريل 2024
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جامعة طيبة التكنولوجية تنظم تدريبا مكثفا على خطة إخلاء الطوارئ

جانب من تنفيذ خطة
جانب من تنفيذ خطة إخلاء الطوارئ لطلاب جامعة طيبة التكنولوجي

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، تدريبًا مكثفًا لطلابها على خطة إخلاء الطوارئ، وذلك في إطار حرصها على ضمان سلامة طلابها ومنسوبيها في حالات الطوارئ، تحت إشراف الدكتورة عفاف عبدالباسط، عضو مجلس إدارة ومسؤول الإغاثة بالهلال الأحمر بالأقصر وبحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

خطة الإخلاء ومخاطر الحرائق 

وشمل التدريب، الذي أقيم في ساحة الجامعة، شرحًا مفصلًا لخطة الإخلاء، ومخاطر الحرائق وأنواعها، وطرق استخدام معدات الإطفاء، وإسعافات الطوارئ الأولية، كما تضمن التدريب تمارين عملية شملت محاكاة سيناريوهات طوارئ مختلفة، مثل إخلاء مبنى مشتعل، وتعلم كيفية استخدام مخارج الطوارئ، والتواصل مع فرق الطوارئ.

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ووزعت إدارة الأمن والسلامة في الجامعة خلال التدريب نشرات إرشادية وبوسترات توضح خطة الإخلاء ومخاطر الطوارئ وطرق السلامة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على أهمية هذا التدريب في تعزيز ثقافة السلامة لدى الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ بشكل صحيح.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلامة طلابها وموظفيها، وتحرص على تنفيذ جميع إجراءات السلامة الوقائية بشكل دوري.

من جانبهم، عبّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا التدريب، مؤكدين أنه ساعدهم على فهم خطة الإخلاء بشكل أفضل، واكتساب مهارات جديدة في التعامل مع حالات الطوارئ.

يأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي تنظمها جامعة طيبة التكنولوجية لتعزيز ثقافة السلامة في الحرم الجامعي.

تاريخ الجامعات التكنولوجية في مصر
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو 2019 والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

وقد شهدت المرحلة الأولى للمشروع تأسيس ثلاث جامعات تكنولوجية، وهي: (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بني سويف التكنولوجية)، وانطلقت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020.
إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية تجاه التعليم الفني برسم مسار جديد للتعليم التكنولوجي مغاير عن التعليم الجامعي التقليدي، ويحد من الضغط عليه بما يتلاءم مع متطلبات العصر وسوق العمل الحالية، بما يمثل قيمة مضافة للموارد البشرية المصرية الأمر الذي دعا الحكومة من أجل تدشين المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية.

عدد الجامعات التكنولوجية في مصر 
والتي تمثلت في ست جامعات، وهي: (جامعة الغربية التكنولوجية - جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية).

وتضاف هذه الجامعات الست إلى الجامعات الثلاث التي أُنشِئَت بالفعل وتضم (8) كليات تكنولوجية و45 معهدًا فنيًّا فوق المتوسط؛ ليصبح العدد تسع جامعات تضم نحو خمسة برامج في المتوسط لكل جامعة، وتتعلق جميعها بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا بمختلف تخصصاتها ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي كمدخل رئيس لتعزيز الصناعة الوطنية.

وتُعَد هذه الخطوة نقلة مهمة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر؛ حيث تُعَد هذه الجامعات امتدادًا لمسار طلاب التعليم الفني، والتي تعمل على إكسابهم المهارات العلمية والعملية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي تُنفَّذ بالكليات التي تتبع الجامعة، والتي وُضِعَت وفقًا لمتطلبات المشروعات القومية والنطاق الجغرافي للجامعات.

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