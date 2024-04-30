جهاز طيبة الجديدة يحتفل بمرور 29 عاما على وضع حجر الأساس للمدينة

احتفل جهاز مدينة طيبة الجديدة بالعيد القومى لمدينة طيبة الجديدة التي تم وضع حجر الأساس لها، تحت رعاية المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة حيث تم وضع حجر أساس مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام ١٩٩٥ م.

وقال رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، خلال الحفل إن ما تحقق من إنجازات كبيرة على 29 عاما، كان بفضل جُهُود وأداء الواجب من جانب العاملين، بكل اقتدار وأمانة طوال سنوات خدمتهم متمنيًا مزيدًا من التقدم والازدهار لمدينة طيبة الجديدة، مقدما الشكر للعاملين بالجهاز على مجهوداتهم المبذولة طوال هذه الأعوام.



بادرة عرفان وتقدير ووفاء

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وعلى هامش الحفل تم تكريم بعض العاملين بالجهاز ممن أمضوا سنوات عمرهم فى خدمة المدينة وسكانها بحضور جميع العاملين بالجهاز حيث كرَّم رئيس الجهاز حجاج عبد الوهاب على رئيس مركز إصدار تراخيص المحلات بالجهاز بجائزة الموظف المثالى وتم إعطاءه درع الجهاز تقديرًا على مجوداته وتفانيه فى العمل.

الهيكل التنظيمي لإدارة المدن الجديدة

يقوم الهيكل التنظيمي في المجتمعات العمرانية الجديدة بالأساس على طرق إدارة وعلاقات قوى تميل أكثر لشكل إدارة المشاريع، حيث تختص وزارة الإسكان والمرافق بتخطيط وإنشاء المدن الجديدة وتُنيب الوزارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أمور الإدارة والتخطيط التنفيذي لهذه المدن، ومن ثم تنشئ الهيئة أجهزة تنمية للمدن ( قانون 59 لسنة 1979 مادة 44).

وتتولى هذه الأجهزة النواحي التنفيذية مثل إنشاء مرافق الخدمات العامة في المدينة وتسليمها للمديرية المختصة بالخدمة ونواحي تخطيطية مثل رفع احتياجات خطط التنمية السنوية للمدينة. وينشأ في كل مدينة مجلس أمناء وتكون اختصاصاته هي المشاركة جهاز التنمية في عملية إدارة المدينة.حيث يقوم المجلس بدعم جهازالمدينة عن طريق المشاركة في تنفيذ أعمال النظافة ( التعاقد مع شركات النظافة والإشراف على أعمالها) والزراعة والتجميل والصيانة بالمدينة، وتحديد وإقرار خطة المشاركة بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في تنمية المدينة بالتنسيق بين جهاز المدينة والجمعيات الأهلية بها، ويقوم أيضًا بدور استشاري عن طريق المشاركة في رسم خطط التنمية، واقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة.

جهاز تنمية المدينة الجديدة

من الكيانات المعنية بإدارة المدن الجديدة، جهاز تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويختص بالإشراف على الخدمات الحكومية بالمدينة وإصدار تراخيص البناء وتخصيص وتسجيل الأراضي.

مجلس أمناء المدينة الجديدة

قرارات الإنشاء، تحديد الاختصاصات، مصادر الصرف، أوجه الصرف وتعيين أعضاء مجلس الأمناء تصدر من وزير الإسكان والمرافق.. وتشكيل المجلس يكون من الأطراف المعنية ( مستثمرين – جمعيات قاطنين – أجهزة حكومية – شخصيات عامة – مواطنين) على أن تكون اختصاصات المجلس هي: اقتراح سياسات لتنمية المدينة الجديدة، دراسة سبل تطوير وتحسين الخدمات العامة، تحديد وإقرار خطة المشاركة بالجهود الذاتية لتنمية المدينة، المشاركة في تنفيذ أعمال النظافة والصيانة ودراسة مشاكل أهالي المدينة والعمل على إيجاد حلول لها.

جمعية مستثمرين المدينة الجديدة

جمعيات أهلية غير هادفة للربح وتهدف إلى تمثيل ومساندة مجتمع الأعمال، وخدمات الأعمال، وتنمية مجتمع المدينة، يمثلوا في مجلس الأمناء ويقوموا بمساهمات مادية لتنمية المدينة ونوع اخر من المساهمات هو المساعدة في وضع خطط التنمية المدينة عن طريق ممثلوهم في مجلس الأمناء.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

هيئة تتبع وزارة الإسكان والمرافق وتختص بجميع أمور التخطيط والتنفيذ في المدن الجديدة، ينشئوا اجهزة تنفيذية تابعة لهم في كل مدينة جديدة ” جهاز تنمية المدينة الجديدة ” ويحدد اختصاصات كل جهاز على حدة ( طبقًا للمادة 44 من قانون المجتمعات العمرانية الجديدة )

وزارة الإسكان

القرارات المتعلقة بالمخصصات المالية وأوجه الصرف، قرارات تعيين وإنشاء أجهزة التنمية تصدر من وزير الإسكان وتنيب الوزارة أمور الإشراف والتخطيط للمدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

مديريات الخدمات العامة

المدن الجديدة، يقوم بإنشاء المرافق العامة جهاز تنمية المدينة بأسلوب التعاقد المباشر وعند الانتهاء من الإنشاءات يتم تسليمها لمديرية الخدمة العامة المختصة في المدينة للإشراف على تشغيلها وصيانتها، يمثل رؤساء المديريات المختلفة الحكومة في مجلس أمناء المدينة الجديدة.